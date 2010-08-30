-SLOVAKYA'DAKİ SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ BRATİSLAVA (A.A) - 30.08.2010 - Slovakya'nın başkenti Bratislava'da 6 kişiyi öldüren silahlı kişinin, saldırıdan sonra intihar ettiği bildirildi. Emniyet Müdürü Jaroslav Spisiak, düzenlediği basın toplantısında, 50'li yaşlardaki saldırganın 5 kişiyi bir evde, bir kişiyi evin dışında öldürdüğünü belirtti. Spisiak, polisin hareket eden herşeye ateş eden saldırganın çevresini sardığını, ardından saldırganın intihar ettiğini söyledi. Sivil savunma yetkilisi Dominika Sulkova saldırıdan hemen sonra yaptığı açıklamada, Bratislava'da meydana gelen olayda, 4'ü kadın 2'si erkek 6 kişinin öldüğünü, 13 kişinin yaralandığını belirtmişti.