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Dünya

Slovakya'da UBER yasaklandı!

Uber Slovakya, mahkeme kararı kendilerine ulaşana kadar konuyla ilgili bir açıklama yapmayacaklarını belirtti

27 Mart 2018 20:41

Slovakya'da Taksiciler Birliği tarafından açılan davada, mahkeme Uber’in ülke çapındaki tüm operasyonlarını durdurmasına karar verdi.

6 Mart’ta sonuçlanan ancak bu hafta başında sonucu açıklanan davada, mahkeme Uber’in ülkedeki tüm operasyonlarını durdurmasına karar verdi.

Reuters, karara rağmen Uber servislerinin ülkede kullanılmaya devam edildiğini dikkat çekti.

Mahkeme sözcüsü Pavol Adamciak, “Davalı taraf yasal gereklilikleri yerine getirmeyen kişilerin Slovakya’da taksi hizmetleri vermesini durdurmak zorunda.” dedi.

Slovakya’nın başkenti Bratislava merkezli Sertifikalı Taksiciler Birliği, bu yılın başında Uber’e karşı açtıkları davada şirketin çalıştırdığı sürücülerin ve araçlarının profesyonel taksi hizmeti vermek için belirlenen gerekliliklere sahip olmadığını iddia etmişti.

Uber Slovakya, mahkeme kararı kendilerine ulaşana kadar konuyla ilgili bir açıklama yapmayacaklarını belirtti. 

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