-Slovakya'da trafik suçu işleyen milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı BUDAPEŞTE (A.A) - 03.02.2012 - Slovakya Parlamentosu, trafik suçu işleyen milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırdı. Slovakya'daki ''Ujszo'' adlı internet sitesinde yayımlanan habere göre, trafik suçu işlemeleri halinde milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması doğrultusunda parlamentoya sunulan tasarı kabul edildi. Slovakya Parlamentosunda 147 milletvekilinin oyuyla hayata geçirilen yasa çerçevesinde, Slovak milletvekilleri trafik kurallarına uyacak, uygunsuz yerlere araçlarını park edemeyecek. Yeni çıkarılan kanunla trafik kurallarına uymayan milletvekilleri, diğer vatandaşlar gibi para ve hapis cezalarına çarptırılabilecek.