Slovakya'da silahlı saldırı: 6 ölü

T24- Slovakya'da silahlı bir kişinin düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Saldırgan daha sonra intihar etti.



Slovak Tasr ajansının sivil savunma yetkilisi Dominika Sulkova'nın açıklamasına dayandırdığı haberinde, başkent Bratislava'da meydana gelen olayda, 4'ü kadın 2'si erkek 6 kişinin öldüğü, 19+ kişinin yaralandığı belirtildi.



Polis, olayla ilgili olarak daha sonra açıklama yapılacağını bildirdi.



TA3 televizyonu da, saldırının düzenlendiği Devinska Nova Ves semtinin güvenlik kordonu altına alındığı duyurdu.