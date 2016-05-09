Slovakya'da polis mülteci aracına ateş açtı



Slovakya haber ajansı TASR'ın bildirdiğine göre, Macaristan sınırındaki Velky Meder geçişinde, içinde göçmenlerin bulunduğu 4 araç polis tarafından durduruldu. Araçlardan birinin durmaması üzerine polis ateş açtı.

Sırtından kurşunla yaralanan 26 yaşındaki Suriyeli bir kadın Dunayska Streda kentindeki bir hastanede tedavi altına alındı. Polis yetkililerince olayla ilgili açıklama yapılmadı.

Slovakya İçişleri Bakanlığı Avusturya – Macaristan sınırındaki kontrollerin arttırılması üzerine insan kaçakçılarıyla mültecilerin Slovakya ve Çek Cumhuriyeti üzerinden Almanya'ya geçmeye çalıştıkları uyarısında bulunmuştu.

Slovakya hemen hiç mülteci kabul etmeyen Avrupa Birliği ülkeleri arasında yer alıyor.