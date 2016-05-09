T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Slovakya'da polis mülteci aracına ateş açtı

Macaristan sınırında Slovakya polisinin dur emrini dinlemeyen araca ateş açıldı. Araçtaki Suriyeli kadın mülteci sırtından yaralandı.

09 Mayıs 2016 18:46


Slovakya haber ajansı TASR'ın bildirdiğine göre, Macaristan sınırındaki Velky Meder geçişinde, içinde göçmenlerin bulunduğu 4 araç polis tarafından durduruldu. Araçlardan birinin durmaması üzerine polis ateş açtı.

Sırtından kurşunla yaralanan 26 yaşındaki Suriyeli bir kadın Dunayska Streda kentindeki bir hastanede tedavi altına alındı. Polis yetkililerince olayla ilgili açıklama yapılmadı.

Slovakya İçişleri Bakanlığı Avusturya – Macaristan sınırındaki kontrollerin arttırılması üzerine insan kaçakçılarıyla mültecilerin Slovakya ve Çek Cumhuriyeti üzerinden Almanya'ya geçmeye çalıştıkları uyarısında bulunmuştu.

Slovakya hemen hiç mülteci kabul etmeyen Avrupa Birliği ülkeleri arasında yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

MacaristanSlovakyaSuriyeliTASRVelky MederDunayska StredaBakanlığı AvusturyaCumhuriyetiAlmanyaAvrupa BirliğiDeutsche Welle Türkçe DW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24