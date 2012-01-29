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Dünya

Slovakya'da hükümetin resmi internet sitesi çökertildi BUDAPEŞTE (A.A)

29 Ocak 2012 14:15

-Slovakya'da hükümetin resmi internet sitesi çökertildi BUDAPEŞTE (A.A) - 29.01.2012 - Slovakya'da hükümete kızan hackerler, hükümetin resmi internet sitesini çökertti. Slovakya hükümetinin, lisans ücreti ödemeden internet sitelerinden yapılan kopyalamalara, telif hakkı ödemeyenlere ve korsan internetçilere karşı düzenlenen anlaşmaya imza atması hackerlerin tepkisini çekti. Kopyalamaya Karşı Ticaret Anlaşması'na (ACTA) imza atmasının ardından dün akşam saatlerinde Slovak hükümetinin resmi internet sitesi olan www.vlada.sk'ya saldırılar düzenlendi. Düzenlenen saldırılar neticesinde site çökertildi ve siteye erişim engellendi. Slovakya'daki internet haber siteleri, saldırının arkasında ünlü hacker grubu Anonymous'un olduğunu yazdı. Aynı anlaşmaya imza atan Çek Cumhuriyeti hükümetinin de resmi internet sitesi geçtiğimiz Perşembe akşamı hackerler tarafından çökertilmişti.

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