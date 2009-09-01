Slovakya'da anadilden başka dil konuşmak yasak!

Slovakya'da kabul edilen yeni dil yasası kamuya açık yerlerde Slovakçadan başka bir dil konuşulmasını yasaklıyor



Yasa çerçevesinde Slovak halkı, kamuya açık yerlerde Slovakçanın dışında başka bir dil konuşamayacak. Slovakçanın dışındaki diller sadece evlerde konuşulabilecek. Azınlık dilinde konuşmakta ısrar edenleri izlemek üzere de "dil polisleri" oluşturuldu.



Slovakya Kültür Bakanı Marek Madaric, yeni yasayla ilgili yaptığı açıklamada, ilk üç ay para cezası verilmeyeceğini, Slovakça yerine başka dil kullananların şimdilik sadece uyarılacağını söylemişti.



Macaristan, Slovakya 'yı yeni dil yasası nedeniyle BM İnsan Hakları Konseyine şikayet edeceğini açıklamıştı.



Konuyu Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatına (AGİT) da taşıyacağını bildiren Macaristan, "zorunlu dil asimilasyonunun AB'nin değerleri ve azınlık haklarını koruyan uluslararası yasayla bağdaşmadığı" açıklamasını yapmıştı.



Slovakya 'nın 5,4 milyon dolayındaki nüfusunun 500 bin kadarını, çoğu ülkenin Macaristan sınırındaki güneyinde yaşayan Macarlar oluşturuyor.



Devlet Başkanı İvan Gasparoviç tarafından imzalanan yasa, kamu kurum ve kuruluşlarının çoğunda sadece Slovak dilinin kullanılmasını öngörürken, Macar dilinin kullanımına kısıtlama getiriyor.



Yasayı ihlal edenler, bir memurun ortalama yıllık net kazancına denk gelen 5 bin Avro'ya kadar para cezasına çarptırılabilecek. Yasa, azınlıkların yöre nüfusunun yüzde 20'sinden azını oluşturması halinde geçerli olacak. Yasa ayrıca Kültür Bakanlığına, cadde ve bina isimlerini Slovakça yazmayan belediyeler ve iş yerlerini cezalandırabilme yetkisi veriyor.



