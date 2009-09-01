Slovakya'da anadilden başka dil konuşmak yasak!

Slovakya'da kabul edilen yeni dil yasası kamuya açık yerlerde Slovakçadan başka bir dil konuşulmasını yasaklıyor
Yasa çerçevesinde Slovak halkı, kamuya
açık yerlerde Slovakçanın dışında başka bir dil konuşamayacak. Slovakçanın
dışındaki diller sadece evlerde konuşulabilecek. Azınlık dilinde konuşmakta
ısrar edenleri izlemek üzere de "dil polisleri" oluşturuldu.
Slovakya Kültür Bakanı Marek Madaric, yeni yasayla
ilgili yaptığı açıklamada, ilk üç ay para cezası verilmeyeceğini, Slovakça
yerine başka dil kullananların şimdilik sadece uyarılacağını
söylemişti.
Macaristan, Slovakya'yı yeni
dil yasası nedeniyle BM İnsan Hakları Konseyine şikayet edeceğini açıklamıştı.
Konuyu Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatına (AGİT)
da taşıyacağını bildiren Macaristan, "zorunlu dil asimilasyonunun AB'nin
değerleri ve azınlık haklarını koruyan uluslararası yasayla bağdaşmadığı"
açıklamasını yapmıştı.
Slovakya'nın 5,4
milyon dolayındaki nüfusunun 500 bin kadarını, çoğu ülkenin Macaristan
sınırındaki güneyinde yaşayan Macarlar oluşturuyor.
Devlet Başkanı İvan
Gasparoviç tarafından imzalanan yasa, kamu kurum ve kuruluşlarının çoğunda
sadece Slovak dilinin kullanılmasını öngörürken, Macar dilinin kullanımına
kısıtlama getiriyor.
Yasayı ihlal edenler, bir memurun ortalama yıllık
net kazancına denk gelen 5 bin Avro'ya kadar para cezasına çarptırılabilecek.
Yasa, azınlıkların yöre nüfusunun yüzde 20'sinden azını oluşturması halinde
geçerli olacak. Yasa ayrıca Kültür Bakanlığına, cadde ve bina isimlerini
Slovakça yazmayan belediyeler ve iş yerlerini cezalandırabilme yetkisi
veriyor.