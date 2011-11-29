-Slovakya'da 2000 doktor istifa etti BUDAPEŞTE (A.A) - 28.11.2011 - Slovakya'da devlet hastanelerinde görev yapan 2000 doktorun istifa etmesinin ardından görevde bulunan geçici hükümetin başbakanı İveta Radikova, ülke genelindeki 15 hastanede yarından geçerli olmak üzere ''olağanüstü hal'' ilan etti. Sağlık Bakanlığı ve Doktorlar Sendikası Federasyonu LOZ arasında ücretlerle ilgili görüşmelerin tıkanmasının ardından Cuma günü devlet hastanelerinde çalışan 2000 doktor görevlerinden istifa etme kararı almıştı. Doktorlar, ücret artışı ile taleplerinin karşılanmaması durumunda 1 Aralık'tan itibaren istifa edeceklerine dair dilekçelerini Sağlık Bakanlığı'na gönderdi. Sağlık Bakanlığı'nın önerisiyle hükümet, ülke genelindeki hastanelerde olağanüstü hal ilan etmeyi gündemine almıştı. Geçici hükümetin başbakanı Radikova, bu akşam açıkladığı ''olağanüstü hal'' kararıyla Slovakya'da sağlık sektöründe oluşabilecek kaosu önlemiş oldu. Olağanüstü hal dönemi boyunca istifa eden doktorlar hastanelerdeki görevinden ayrılamayacak ve çalışmaya devam edecekler. Görevini terk edenler, para ya da hapis cezasına çarptırılabilecek. Ülkede sağlık çalışanlarının ücretlerinin çok düşük olduğunu belirten Doktorlar Sendikaları Federasyonu, 700 avroluk bir zam talep etmiş, hükümet ise 300 avro artış yapabileceği önerisinde bulunmuştu. Radicova, ücretlerin yetersiz olduğunu kabul ettiklerini ancak Avrupa'daki borç krizi nedeniyle hükümetin talep edilen artış oranını veremeyeceklerini açıkladı. Doktorlar, Salı günü Banska Bystrica kentinde bir miting yapmayı planlıyor.