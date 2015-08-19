Slovakya Müslüman göçmen almayacak

Slovakya hükümeti, payına düşen iki yüz Suriyeli mülteciye kapılarını açacağını açıkladı. Ancak göçmenlere dinini sorarak, yalnızca Hristiyan olanları ülkeye sokacak, Müslümanları kabul etmeyecek.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Slovakya, AB'nin Suriyeli göçmen kriziyle ilgili yeni düzenlemesi kapsamında kendi payına düşen sayıda Suriyeli göçmeni ülkeye alırken, bu göçmenlerden sadece Hristiyan olanları kabul edeceğini belirtti.

Bratislava hükümeti; Türkiye, İtalya ve Yunanistan'daki kamplarda bulunan iki yüz Suriyeli göçmeni ülkeye kabul edecek. İçişleri Bakanlığı sözcüsü Ivan Metik, ülkelerinde cami olmadığını söyledi ve bunun Müslümanların ülkeye entegre olmasını zorlaştıracağını belirtti.

Metik, bu kararın ayrımcılık anlamına gelmediğini ve amaçlarının toplumsal uyumu sağlamak olduğunu belirtti. Bratislava hükümeti bu kararı kapsamında Suriyeli göçmenleri ülkeye alırken dinlerini soracak.