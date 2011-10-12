Slovakya istikrar fonunu reddetti

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Slovakya Başbakanı İveta RadicovaSlovakya parlamentosu, Avrupa Mali İstikrar Fonu'nun genişletilmesi planlarını onaylamadı.Plan kabul edilseydi Slovakya’nın, Yunanistan gibi ülkelerin batmasını önlemek için oluşturulacak fona 10 milyar dolar katkı taahhüdünde bulunması gerekiyordu.Başbakan İveta Radicova oylamayı güvenoyuna dönüştürünce planının reddi üzerine görevinden istifa etti. Başbakan, Slovakya’nın yalnız kalmaması gerektiğini ini savunuyordu.Mali İstikrar Fonu'nun oluşturulabilmesi için Euro bölgesindeki 17 ülkenin hepsi tarafından onaylanması gerektiğinden fonun geleceği belirsiz. Slovakya planın oylandığı son ülkeydi ancak kurulacak yeni koalisyon hükümetinin fikrini değiştirmesi mümkün.Euro kullanan 17 ülkeden 16’sı 596 milyar dolarlık kurtarma fonunu onayladı. Ancak Slovakya’da, Yunanistan gibi işçi ücretlerinin daha yüksek olduğu ülkeleri kurtarmak için para yardımı yapılmasına güçlü bir muhalefet oluştu. Muhalefet, Slovakya’nın daha zengin ülkelerin borçlarını ödemesinin kabul edilemeyeceğini savunuyordu.Öte yandan Atina’da uluslararası kredi kuruluşları Yunan hükümetinin son tasarruf önlemlerini onayladı. Bu durumda Yunanistan Kasım başında 159 milyar dolarlık yardım paketinin bir dilimini daha alacak ve temerrütten kurtulacak.