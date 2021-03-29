Slovakya'da Rusya'nın Sputnik V aşısı hükûmet krizi çıkardı: Başbakan istifa edeceğini açıkladı

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Slovakya'da Rusya'nın Koronavirüs aşısı Sputnik V'nin satın alınmasına ilişkin gizli bir anlaşmanın ortaya çıkmasının ardından Başbakan Igor Matovic, istifa edeceğini açıkladı.

Euronews'ta yer alan habere göre, Rusya'nın Sputnik V aşısını henüz onaylamamış olan Avrupa Birliği'nin üyesi olan Slovakya'da hükûmetin Rusya'yla Sputnik V alınması için gizli bir anlaşma yaptığı ortaya çıktı.

Anlaşmanın, Matovic'in partisinin koalisyon ortaklarının uygun bulmamasına rağmen gerçekleştiği öğrenildi. Matovic ise Sputnik V aşısının, Slovakya'da aşı programını hızlandıracağını savundu.

Matovic hükûmetinin en az 6 kabine üyesi istifa etti. Matovic'in ise Maliye Bakanı Eduard Heger ile görev değişimi yapacağı öğrenildi.

Matovic, koalisyondaki en büyük diğer parti olan Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin lideri Richard Sulik ve diğer koalisyon ortağı Halk İçin Partisi'nden Adalet Bakanı Maria Kolikova'nın istifa etmesi durumunda görevden ayrılacağını söylemişti. Kolikova ve Sulik görevlerini bıraktı.

Heger’in yarın Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzanna Czaputova ile görüşecek yeni kabineyi sunması bekleniyor.