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Dünya

Slovakya, Bayraktar TB2 almak istediğini açıkladı

"Sayın Bayraktar ile güzel bir görüşme gerçekleştirdik"

14 Nisan 2022 17:06

Slovakya, Türkiye'den Ukrayna savaşında ön plana çıkan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı almak istediğini açıkladı.

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Na, Türkiye'den Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) satın alınması için görüşmelere başladıklarını açıkladı.

Bakan Jaroslav Na, “Slovakya ordusuna insansız hava aracı tedariki için çalışmalar devam ediyor. Sayın Bayraktar ile güzel bir görüşme gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

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