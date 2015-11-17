Slovakya Başbakanı: Topraklarımızda ikamet eden tüm Müslümanları takip altında tutuyoruz

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Fransa'nın başkenti Paris'teki eş zamanlı saldırıların ardından, ülkelerinde ikamet eden tüm Müslümanları takip altında tuttuklarını açıkladı.

Sputnk'te yer alan habere göre, Slovak haber kanalı TA 3'e değerlendirmelerden bulunan Robert Fico, "Slovakya Cumhuriyeti topraklarında ikamet eden tüm Müslümanları takip altında tutuyoruz. Bunların çoğunluğu burada yasal olarak yaşıyor" dedi.

Fico'nun sözlerinin ardından açıklama yapan Slovakya İslam Vakfı, başbakanın insanları dini nedeniyle 'tehdit' olarak gördüğünü vurguladı. Açıklamada, "Robert Fico alenen Slovakya'nın demokratik ve özgür bir ülke olduğu efsanesini yıktı" ifadeleri kullandı.

Slovakya İçişleri Bakanlığı sözcüsü İvan Metik de ağustos ayında yaptığı açıklamada, "Suriyeli 800 Müslüman sığınmacıyı kabul etmek istiyoruz ancak ülkede hiç cami yok. Bu durum onların hoşuna gitmez" ifadelerini kullanmıştı. Slovakya'nın Müslüman sığınmacı istememesinin "ayrımcılık" olarak değerlendirilemeyeceğini iddia eden Metik, "Biz zaten transit ülke konumundayız. Kimse Slovakya'da kalmak istemiyor" diye konuşmuştu.