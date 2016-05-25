Slovakya Başbakanı: Burada binlerce Müslüman'ın yaşamasını istemiyorum

Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkesinde Müslüman bir topluluğun oluşmasını istemediğini söyledi.

Avrupa Birliği'nin, sığınmacıların üye ülkeler arasında dağıtımında uygulamak istediği zorunlu kotaya karşı çıkmaya devam ettiklerini belirten Robert Fico, çok kültürlülüğün Slovakya'nın temellerine aykırı olduğunu ileri sürdü.

Başbakan Fico, ''Ülkemin çıkarı, kendi kültürünü korumak ve şu anki karakterinin değişmesine izin vermemektir.' dedi.

haberler.com'un haberine göre; Fico, Slovakya'nın yüzyıllardır Kiril ve Metodi mirasına dayandığını, bu karakterinin değişmesini ve ülkesinde Müslüman topluluğun oluşmasını istemediğini belirterek, ''Burada sürekli çıkarlarının gerçekleşmesini isteyen binlerce Müslüman'ın yaşamasını istemiyorum.'' şeklinde konuştu.