-SLOVAKYA: 70 - TÜRKİYE: 69 KONYA (A.A) - 24.07.2010 - 9. Zafer Kupası Bayanlar Basketbol Turnuvasında Türkiye, ikinci maçında Slovakya'ya 70-69 yenildi. Turnuvada günün diğer karşılaşmasında ise İtalya, Letonya'yı 68-66 yendi. (A) Milli Takım, Uluslararası Zafer Kupası'nda yarın Letonya ile karşılaşacak. Salon: Selçuklu Hakemler: Sami Özel xx, Erman Erdemli xx, Abddullah Koputan xx Slovakya: Tetemendova xx 2, Vackova xx 4, Podesvova xx 5, Carnoka xx 5, Hrickova xx 4, Kupcikova xx 15, Laskova xx 16, Jurcenkova x, Michulkova xx 11, Vynuchalova xx 8 Türkiye: Ceyda xxx 14, Gökçe xx 4, Birsel xx 13, Nilay xx 8, Bahar Yapar xx 2, Kübra xx 6, Melek xx 8, Mehtap xx 4, Meriç xx 4, Bahar Çağlar xx 4, Gizem x 2 1. Periyot: 17-16 Devre: 31-38 3. Periyot: 54-53