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Spor

Slovakya 3 puanı cebine koydu: 2-1

2016 Avrupa Şampiyonası B Grubu'nda Slovakya, Rusya'ya 2-1 mağlup etti

15 Haziran 2016 20:51

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2016) B Grubu ikinci maçında Rusya ve Slovakya karşı karşıya geldi.

İkinci maçlara geçilen B grubunda, Rusya ile Slovakya karşılaştı.

Rusya, topla daha fazla oynayan taraf olsa da golü Slovakya buldu.

32. dakikada Hamsik'in savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Weiss, 2 savunmacıyı oyundan düşürmesinin ardından çektiği şutla topu filelere göndererek, Slovakya'yı öne geçirdi: 0-1.

45. dakikadaki köşe vuruşunda, takım arkadaşının yerden pas attığı Hamsik ceza sahasına girdi. Topu sağına çeken Hamsik, açısının dar olmasına rağmen yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak, Slovakya'nın soyunma odasına 2-0 önde gitmesini sağladı.

Rusya, aradığı golü 80. dakikada buldu. Shatov'un ortasına yaptığı kafa vuruşuyla topu Slovakya ağlarına gönderen Glushakov, skoru 2-1'e getirdi.

Rusya, kalan bölümdeki ataklarından sonuç alamadı. Sahadan 2-1 galip ayrılan Slovakya, puanını 3'e çıkarırken, Rusya bir puanda kaldı.

İlk maçında Galler'e 2-1 yenilen Slovakya, puanını 3'e taşırken, İngiltere ile 1-1 berabere kalan Rusya ise 1 puanda kaldı.

B Grubu'nda İngiltere ile Galler 16 Haziran'da karşı karşıya gelecek.

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