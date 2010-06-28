Slovaklar'a Vitek yetmedi, Portakallar çeyrek final dedi

T24 -

HOLLANDA: 2 - SLOVAKYA: 1

İlk turda oynadığı kötü futbola rağmen maçları rahat bir şekilde kazanarak E Grubu’nu ilk sırada noktalayan Hollanda, çeyrek finale yükselebilmek için ikinci turda F Grubu ikincisi Slovakya ile karşılaştı.Durban Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Hollanda, Arjen Robben ve Sneijder'in kaydettiği gollerle 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.Hollanda, Ankaragücü’nün golcü oyuncusu Vittek’in golleriyle taşıdığı Slovakya karşısında maça iyi başladı.İlk düdükle birlikte oyunun kontrolünü ele geçiren Portakallar, aradığı golü 18. dakikada Robben ile buldu. De Jong’un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Robben, iki rakibinden sıyrıldıktan sonra güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.Karşılaşmanın kalan bölümünde iki takım da gol yollarında etkili olamazken, Hollanda ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.İkinci yarıda da rakibinden üstün bir oyun sergileyen ve ipleri elinde tutan Hollanda, 84. dakikada farkı 2'ye çıkarttı.Kaleciden topu kurtaran Kuyt, Sneijder'e 'al da at' dercesine bir pas çıkardı. Sneijder de düzgün bir vuruşla golü kaydetti.Karşılaşmanın 90 artı ikinci dakikasında Slovakya penaltı kazandı. Penaltı vuruşunu kullanan Vittek, topu ağlara göndererek farkı 1'e indirdi. Vittek bu golle Slovakya Milli Takım tarihinin en golcü oyuncusu olurken, penaltıdan sonra hakem karşılaşmanın son düdüğünü çaldı.Portakallar maçı 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.Moses MabhidaAlberto Undiano (İspanya), Fermin Martinez Ibanez (İspanya), Juan Carlos Jimenez (İspanya)Maarten Stekelenburg, Gregory van der Wiel, John Heitinga, Joris Mathijsen, Giovanni van Bronckhorst, Dirk Kuyt, Mark van Bommel, Wesley Sneijder (Dk. 90 İbrahim Afellay), Nigel de Jong, Arjen Robben (Dk. 71 Eljero Elia), Robin van Persie (Dk. 80 Klaas Jan Huntelaar)Jan Mucha, Peter Pekarik, Martin Skrtel, Jan Durica, Radoslav Zabavnik (Dk. 87 Martin Jakubko), Vladimir Weiss, Miroslav Stoch, Marek Hamsik (Dk. 87 Marek Sapara), Robert Vittek, Juraj Kucka, Erik Jendrisek (Dk. 71 Kamil Kopunek)Dk. 18 Robben, Dk. 84 Sneijder (Hollanda), Dk.90 3 Vittek (Slovakya)Sarı kartlar: Dk. 31 Robben, Dk. 90 3 Stekelenburg (Hollanda), Dk. 40 Kucka, Dk.73 Kopunek, Dk. 84 Skrtel (Slovakya)