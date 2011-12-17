Slogan ve marşa 14 yıl hapis



T24 - Üniversiteli Rıdvan Çelik, BDP'nin mitinglerinde marş söyleyip slogan attığı için 'üye olmadığı halde örgüt adına suç işlemek'ten 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.





Radikal gazetesinde yer alan habere göre; Diyarbakır’da BDP’nin düzenlediği eylemlerle 1 Mayıs kutlamalarına katılarak, slogan atıp, marş ve şarkılara eşlik ederek alkışlarla desteklediği iddiasıyla sekiz buçuk aydır tutuklu yargılanan üniversite öğrencisi Rıdvan Çelik, ‘örgüt üyesi olmadığı halde örgüt adına suç işleme, örgüt propagandası yapma ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten toplam 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çelik’in avukatı Meral Danış Beştaş, dosya içerisinde yer alan fotoğrafta müvekkilinin ağzı açık şekilde görüntülendiğini fakat o sırada şarkı veya slogan attığının anlaşılamayacağını söyledi.



Kapatılan DTP ve devamı olan BDP’nin Diyarbakır’da 2007 ile 2011 yılları arasında düzenlediği dokuz ayrı eyleme ve 1 Mayıs kutlamasına katılan ve ’Yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’, ’Örgüt propagandası yapmak’ ve ’Toplantı ve gösteri kanununa muhalefet etmek’ suçlarından yaklaşık 8.5 aydır tutuklu yargılanan Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Rıdvan Çelik’in yargılandığı 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin dünkü duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, üniversite öğrencisi Rıdvan Çelik’e, ’Örgüte üye olmamak ile birlikte örgüt adına suç işleme’ suçlamasıyla 6 yıl 3 ay, ’Örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla 6 kez 10’ar ay, ’Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ ettiği gerekçesiyle sekiz kez beşer ay olmak üzere toplam 14 yıl 7 ay hapis cezası verdi.





Fotoğrafta ağzı açıktı



Karara tepki gösteren Çelik’in avukatı avukat Beştaş, müvekkilinin etkinliklere katıldığını inkâr etmediğini, dosyadaki fotoğrafta müvekkilinin ağzı açık şekilde görüntülendiğini fakat o esnada şarkı söylediğinin veya slogan attığının anlaşılamayacağını söyledi.







