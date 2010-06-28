Slogan değişti: Önce, 'Güçlü Türkiye'

T24-

Genelkurmay Başkanlığı, geçtiğimiz yıl kamuoyuna duyurduğu “Güçlü Ordu Güçlü Türkiye” sloganını değiştirdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümünde hazırladığı afişte “Ordu”dan önce bu defa “Türkiye” ifadesi yer aldı, slogan; “Güçlü Türkiye Güçlü Ordu” şeklinde kullanıldı. Geçtiğimiz yıl “ordu” ifadesinin “Türkiye”den önce yer alması, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay tarafından eleştirilmişti.

Genelkurmay Başkanlığı, geçtiğimiz yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı haftasında “Güçlü Ordu-Güçlü Türkiye” sloganının yer aldığı afişler hazırlamıştı. Slogan, kamuoyunda bazı tartışmalara neden olmuştu. “Güçlü Türkiye mi, güçlü ordu mu önce gelir” polemiği üzerine Genelkurmay Başkanlığı bu yıl yeni bir düzenlemeye gitti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın 2219’uncu kuruluş yılı için hazırlanan afişte ve Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde slogan, “Güçlü Türkiye-Güçlü Ordu” olarak yer aldı.

Bakan Günay eleştirmiş ‘Saddam’ örneği vermişti Genelkurmay Başkanlığı’nın geçtiğimiz yıl afişlerde yer alan sloganına Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’dan tepki gelmişti. Günay sloganı doğru bulmadığını söylemiş ve sloganın tersten okunması gerektiğini ileri sürmüştü. Günay, “Takdim ve tehir yanlış olmuş. Bütünün adı Türkiye’dir. Türkiye güçlü olursa ordu, millet, devlet, meclis, hükümet, her şey güçlü olur. Güçlü ordular, güçlü olmayan halkını, yöneticilerini, sistemlerini koruyamadı. Saddam’ın ordusu güçlüydü ama Saddam’ı koruyamadı. İran ordusu da Şah’ı koruyamadı.Çünkü demokrasi yoktu, millet zayıftı, halka saygı yoktu” demişti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ise Zafer Haftasında yayınladığı mesajda, eleştirilere, “Güçlü ordunun güçlü Türkiye demek olduğunu ve Türkiye’nin üniter devlet yapısı konusunda TSK’nın taraf olduğunu” belirterek yanıt vermişt