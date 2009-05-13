Slogan atmaya 7 yıl hapis

Mardin'in Nusaybin ilçesinde katıldığı izinsiz gösteride zafer işareti yaparak, terör örgütü lehine slogan attığı gerekçesiyle yargılanan Mehmet Emin Turan, ilk duruşmada, 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, savunma yapan Turan, Nusaybin'de yolda yürürken grubun arasına karıştığını ve sadece eliyle zafer işareti yaptığını söyledi.

Dosyada yer alan CD'yi inceleyen mahkeme heyeti, sanık Turan'ın gösteri esnasında sol eliyle zafer işareti yaparak, slogan attığını gözlemledi.



İddia makamının hazırladığı mütalaada sanık Turan'ın terör örgütünün stratejisi doğrultusunda örgüte ait yayın organlarınca yapılan eylem çağrısı üzerine Nusaybin'de gerçekleştirilen

gösteriye katıldığı belirtildi.

Sanığın, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen gösteride slogan attığı ve zafer işareti yaptığının tespit edildiği kaydedildi.



TCK'nın 314/2. maddesinde yer alan "Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 10 yıl, Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) "Terör örgütünün propagandasını yapmak" suçunu kapsayan 7/2. maddesi uyarınca da 5 yıl olmak üzere toplam 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.



Yargıtay'ın kararı örnek oldu



Mahkeme, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir süre önce görülen bir davayla ilgili bozma kararının gerekçesini dikkate aldı.



Yargıtay, farklı tarihlerde katıldığı 3 ayrı basın açıklamasında terör örgütü lehine slogan attığı ve pankart açtığı gerekçesiyle 10'ar ay hapis cezasına çarptırılan sanık Veysi Kaya'nın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçunun yanı sıra, "Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç

işlemek" suçundan da yargılanması gerektiğini hükmederek kararı esastan bozmuştu.



Mahkeme heyeti, verdiği kısa bir aranın ardından sanık Turan'ı TCK'nın "Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçunu kapsayan 314/2. maddesi uyarınca 6 yıl 3 ay, Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) "Terör örgütünün propagandasını yapmak" suçunu kapsayan 7/2. maddesi uyarınca da 10 ay hapis cezasına çarptırılmasını oy birliğiyle kararlaştırdı.



Bir hakimden muhalefet şerhi



Bir hakim ise karara muhalefet şerhi koydu. Hakim, muhalefet şerhinde şu ifadelere yer verdi: "Sanığın, bizzat örgütün çağrısı üzerine olay tarihinde örgüt propagandasına dönüşen gösteriye katıldığı yönünde delil elde edilememiştir.

Sanığın, terör örgütü elebaşı lehine slogan attığı ve zafer işareti yaptığı, eylemi TMK'nın 'terör örgütünün propagandasını yapmak' suçunu oluşturmaktadır. Sanığın müsnet suçtan tutuklu kalmış olduğu süre nazara alınarak tahliye edilmesi gerektiğinden çoğunluğun görüşüne muhalifim."