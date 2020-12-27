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Spor

Slimani'nin yeni takımı belli oldu

27 Aralık 2020 10:46

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan fakat gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan İslam Slimani'nin yeni takımı belli oldu. Sezon başında kiralık olarak oynadı Monaco'dan Leicester City'e dönen Slimani'nin Saint-Etienne kulübüne gideceği iddia edildi.

Fransız basınının haberine göre Slimani sezon ortasında Saint-Etienne kulübüne transfer olacak. İstanbul’dan Monaco’ya gittiği zaman büyük patlama yapan Cezayirli oyuncunun performansı yeniden dibe vurmuş, döndüğü İngiltere’de ise forma şansı bulamamıştı.

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