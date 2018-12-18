"Slimani iyi niyetli ama aptal bir santrfor"

Süper Lig'de 16. hafta Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2-2'lik skorla berabere kalmasıyla sona erdi. Maç sonrası en çok tartışılan isimlerden biri son haftalarda da olduğu gibi Fenerbahçe'nin forveti İslam Slimani oldu. Fenerbahçe'nin eski oyuncularından biri Oğuz Çetin "Slimani çok iyi niyetli ama aptal bir santrfor" yorumunda bulundu.

Çetin şöyle konuştu:

“Islam Slimani çok iyi niyetli ama aptal bir santrfor. Yani zeki değil. Gerçekten aptal. Çünkü örnekleri var. Diagne… Maçın içinde göremezsin adamı. Takıma ne yapıyor, ne ediyor… Tamam, fizik gücünü kullanıyor adam ama pozisyon geldiğ izaman tek yaptığı şey gol atmak.

Slimani gibi oyuncular, bunu düşünebilmeli. Düşünemiyor. Oyunun içerisinde orta sahadan gelen toplara duvar oluyor. Veriyor, alıyor, top kazanıyor. Bunlar güzel şeyler ama senden ilk istenin bu değil ki…

Senden birinci ve öncelikli istenen gol atmak. Kaldı ki gol pozisyonuna da giriyorsun. Gol pozisyonuna girdiğinde belki bir Diagne gibi becerili değil, Gomis gibi becerili değil ama bu derecede gol pozisyonuna girip gol yapamıyorsan ‘yeteneksizsin’ ile bitiremezsin bu konuyu.

Kendimi orta sahada harap edeceğime… Oyuna katkı sağlamak hücum oyunu geliştirmek için sana da ihtiyacı var takımın ama ben ne yapayım seni eğer gol noktasında üç pozisyona girip bir tanesini gol yapamıyorsan!”