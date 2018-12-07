Slimani attı, Fenerbahçe kazandı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren gol ise Islam Slimani'den geldi.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Giresunspor karşısında 7 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Kasımpaşa karşısında ilk 11'de forma giyen Harun Tekin, Hasan Ali Kaldırım, Martin Skrtel, Roman Neustaedter, Eljif Elmas yedekler arasında otururken, sakatlığı bulunan Mathieu Valbuena kadroda yer almadı. Koeman, Kasımpaşa maçında 11'de oynayan Mehmet Topal'ı da maç kadrosuna dahil etmedi.

Koeman, bu isimlerin yerine ilk 11'de Berke Özer, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Michael Frey, Diego Reyes, Yassine Benzia ve Yiğithan Güveli'yi oynattı.

Fenerbahçe'de Mauricio Isla, Mehmet Ekici, Barış Alıcı ve İslam Slimani ise Kasımpaşa maçında olduğu gibi Giresunspor karşısında da ilk 11'de sahaya çıktı.

Fenerbahçe, özellikle Mehmet Ekici'nin etkili oyunuyla ilk yarıda gol fırsatları yakalasa da devre golsüz sona erdi. İkinci yarıda vites yükselten Giresunspor, zaman zaman Fenerbahçe kalesinde etkili oldu. Ancak 80. dakikada Slimani'yle golü bulan Fenerbahçe, zorlandığı maçı kazanmasını bildi.

Bu maçın rövanşı 18,19 veya 20 Aralık'ta Giresun'da oynanacak.

Berke Özer'in ilk resmi maçı

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer, sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçına çıktı.

Sezon başı Altınordu'dan transfer edilen 18 yaşındaki file bekçisi, ilk kez bir resmi maçta Fenerbahçe kalesini korudu.

Fenerbahçe ilk taraftarsız oynama cezasını çekti

Fenerbahçe, geçen sezon Türkiye Kupası'nda aldığı taraftarsız oynama cezasının ilkini Giresunspor karşısında çekti.

Geçen sezon Beşiktaş'la oynanan yarı final maçında Ülker Stadı'nda yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertliler, kupada 3 maç seyircisiz oynama cezası almıştı.

Bu ceza nedeniyle Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşmayı stattan izleyemedi. Yaklaşık 100 Giresunsporlu taraftar ise deplasman tribününden takımlarını takip etti.