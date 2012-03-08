Slim tahtı bırakmadı, milyarderler rekor kırdı

T24 - Forbes'un listesine göre, dünyanın en zengini 69 milyar dolarlık servetiyle bu yıl da Meksikalı işadamı Carlos Slim oldu. Onu Bill Gates ve Warren Buffett izledi. Listeye giren milyarder sayısı rekor kırarak 1226'ya yükseldi. Listede 35 Türk yer aldı.



Amerikan finans çevrelerinin dergisi Forbes, 2012 yılının milyarderler listesini açıkladı.

Listenin başında bu yıl da geçen yıl olduğu gibi Meksikalı telekomünikasyon devi Carlos Slim Helu, 69 milyar dolarlık servetiyle yer aldı. Geçen yılki listede serveti 74 milyar olan Carlos Slim Helu, son 3 yıldır ''dünyanın en zengini'' unvanını elinde tutmayı başaran milyarder oldu.

Helu'yu 61 milyar dolarla Microsoft firmasının kurucusu Amerikalı Bill Gates ve 44 milyar dolarla Amerikalı yatırımcı ve işadamı Warren Buffett izledi. İlk 3 sıranın değişmediği 2012 milyarderler listesinin 4. sırasında Avrupa'nın da en zengini, 41 milyar dolarlık servetiyle Bernard Arnault yer alırken 5. sırasında da ilk 5'e ilk kez giren ve geçen yıldan bu yana servetini 6,5 milyar dolar artırarak 37,5 milyar dolara yükselten Amancio Ortega oldu.

Bu yıl milyarderler listesinin basılışının 25. yılını kutlayan Forbes dergisinin bu kez listenin açıklanması dolayısıyla basın toplantısı düzenlememesi ise dikkati çekti.

128 yeni milyarder



Forbes'ten yapılan açıklamada, 2012 listesine bu yıl 128 yeni milyarderin katıldığı, 117 kişinin ise listeden düştüğü bildirildi.

Bu yıl listeye giren milyarder sayısı da rekor kırarak 1226'ya yükseldi. Bu sayı 2011 listesinde 1210'du.

Toplam servet rekor kırdı



Listede yer alan milyarderlerin geçen yıl 4,5 trilyon dolar olan toplam servetinin net değerinin ise bu yıl rekor kırarak 4,6 trilyon dolara yükseldiği bildirildi.

Listede yeralan milyarderlerin 58 değişik ülkenin vatandaşı oldukları, bu yıl Fas'ın ilk kez listede 3 milyarderle yer aldığı kaydedildi.

ABD listede yer alan 425 Amerikalıyla bu yıl da listede ''en çok milyarder çıkaran ülke'' olurken, ABD'yi Asya Pasifik bölgesi 315 milyarderle, Avrupa bölgesi 310 milyarderle, Kuzey ve Güney Amerika (ABD hariç) 90 milyarderle, Ortadoğu ve Afrika bölgesi de 86 milyarderle izledi.

En genç kadın milyarder: Sara Blakely



Listenin en genç kadın milyarderi Spanx'in kurucusu 41 yaşındaki Sara Blakely 1 milyar dolarlık servetiyle olurken (listede bin 153. sırada), listenin en zengin kadını, 11. sırada bulunan, 25,3 milyar dolarlık servetiyle yine Christy Walton (7. kez) oldu. Listede toplam 104 milyarder kadın yer aldı.

Meksikalı işadamı Ricardo Salinas Pliego (37. sırada) bu yıl servetine 9,2 milyar katarak (serveti 17,4 milyar dolar) listede dolar cinsinden servetini en çok artıran milyarder olurken listede geçen yıl 30. sırada yer alan New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg de servetini bu yıl 3,9 milyar dolar artırarak 22 milyar dolarla listede 20. sıraya yükselmeyi başardı.

Listenin en çok kaybeden milyarderi 10,4 milyar dolarlık kayıpla listenin 21. sırasında yer alan Lakshmi Mittal oldu. Listeden çıkan isimler arasında ise geçen yıl Ekim ayında hayatını kaybeden Apple'ın kurucusu Steve Jobs ve Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling da bulunuyor.

Forbes dergisinin listesinde Amerikanın ünlü zenginlerinden David Rockefeller da 491. sırada yer alıyor.

Listede yer alan ilk 10 milyarderin servetlerinin toplamının ise (geçen yıl 406 milyar dolarken) bu yıl 395,4 milyar dolara düştüğü bildirildi.

Türkiye'den 35 milyarder

Listede, Türkiye'den ve KKTC'den bu yıl 35 milyarder yer aldı. Geçen sene ise listede 39 Türk milyarder bulunuyordu.

Forbes milyarderler listesinde bu yıl Türkiye'den ve KKTC'den 35 milyarderin bulunduğu daha önce İstanbul'da yapılan basın toplantısında da açıklanmıştı.

Türkiye'den 34 milyarderin yanında bu yıl da Kıbrıslı Türk işadamı, Yakındoğu Üniversitesinin sahibi Suat Günsel, 1 milyar dolarlık servetiyle 1153.cü sıradan listeye girdi ve listede yer alan 35. Türk işadamı oldu.

Listeye Türkiye'den giren 35 milyarderin, değişik ülkelerden toplam 1226 milyarderin bulunduğu listedeki sıraları şöyle:

377. sırada Hüsnü Özyeğin (Fiba Holding-3 milyar dolar)

401. sırada Mehmet Emin Karamehmet (Çukurova Holding-2,9 milyar dolar)

418. sırada Murat Ülker (Yıldız Holding-2,8 milyar dolar)

464. sırada Semahat Arsel (Koç Holding-2,6 milyar dolar)

464. sırada Ferit Şahenk (Doğuş Holding-2,6 milyar dolar)

491. sırada Rahmi Koç (Koç Holding-2,5 milyar dolar)

521. sırada Filiz Şahenk (Doğuş Holding-2,4 milyar dolar)

546. sırada Şarık Tara (Enka İnşaat-2,3 milyar dolar)

578. sırada Suna Kıraç (Koç Holding-2,2 milyar dolar)

601. sırada Ali İbrahim Ağaoğlu (Ağaoğlu İnşaat 2,1 milyar dolar)

634. sırada Erman Ilıcak (Rönesans İnşaat-2 milyar dolar)

719. sırada Kamil Yazıcı (Yazıcılar Holding-1,8 milyar dolar)

913. sırada Tuncay Özilhan (Anadolu Endüstri-1,4 milyar dolar)

913. sırada Mustafa Latif Topbaş (BİM-1,4 milyar dolar)

913. sırada Ahmet Nazif Zorlu (Zorlu Holding-1,4 milyar dolar)

960. sırada Ahmet Çalık (Çalık Holding-1,3 milyar dolar)

960. sırada Ali Metin Kazancı (Kazancı Holding-1,3 milyar dolar)

960. sırada Ahsen Özokur (Yıldız Holding-1,3 milyar dolar)

960. sırada Deniz Şahenk (Doğuş Holding-1,3 milyar dolar)

1015. sırada Bülent Eczacıbaşı (Eczacıbaşı Holding-1,2 milyar dolar)

1075. sırada Aydın Doğan (Doğan Holding-1,1 milyar dolar)

1075. sırada Faruk Eczacıbaşı (Eczacıbaşı Holding-1,1 milyar dolar)

1075. sırada Nihat Özdemir (Limak İnşaat-1,1 milyar dolar)

1075. sırada Sezai Bacaksız (Limak İnşaat-1,1 milyar dolar)

1075. sırada Mehmet Sinan Tara (Enka İnşaat-1,1 milyar dolar)

1153. sırada Mehmet Rüştü Başaran (Habaş-1 milyar dolar)

1153. sırada Turgay Ciner (Park Holding-1 milyar dolar)

1153. sırada Mehmet Nazif Günal* (MNG Holding-1 milyar dolar) *Listeye ilk kez girdi

1153. sırada Mübariz Gurbanoğlu (Palmali Denizcilik-1 milyar dolar)

1153. sırada Mehmet Hattat (Hema Endüstri-1 milyar dolar)

1153. sırada Mustafa Vehbi Koç (Koç Holding-1 milyar dolar)

1153. sırada Suzan Sabancı Dinçer (Sabancı Holding-1 milyar dolar)

1153. sırada Şevket Sabancı (Esas Holding-1 milyar dolar)

1153. sırada Murat Vargı (MV Holding-1 milyar dolar)

1153. sırada Kıbrıslı Türk işadamı Suat Günsel (1 milyar dolar)

Listede ilk 20



Forbes dergisinin 2012 yılı verilerine göre dünyanın en zengin 20 ismi, şirketleri ve servetleri şöyle:

1-Meksikalı işadamı Carlos Slim Helu ve ailesi (Telecom-69 milyar dolar)

2-Amerikalı işadamı Bill Gates (Microsoft-61 milyar dolar)

3-Amerikalı işadamı Warren Buffet (Berkshire Hathaway- 44 milyar dolar)

4-Fransız işadamı Bernard Arnault (LVMH, Louis Vuitton- 41 milyar dolar)

5-İspanyol işadamı Amancio Ortega (Zara-37,5 milyar dolar)

6-Amerikalı işadamı Larry Ellison (Oracle-39 milyar dolar)

7-Brezilyalı işadamı Eike Batista (madencilik, petrol-30 milyar dolar)

8-İsveçli işadamı Stefan Persson (H&M-26 milyar dolar)

9-Hong Kong'lu işadamı Li Ka-shing (çeşitli sektörler-25,5 milyar dolar)

10-Alman işadamı Karl Albrecht (Aldi-25,4 milyar dolar)

11-Amerikalı iş kadını Christy Walton (Walmart-25,3 milyar dolar)

12-Amerikalı işadamı Charles Koch (imalat sanayi-25 milyar dolar)

13-Amerikalı işadamı David Koch (imalat sanayi-25 milyar dolar)

14-Amerikalı işadamı Sheldon Adelson (kumarhane-otel-24,9 milyar dolar)

15-Fransız iş kadını Liliane Bettencourt (L'Oreal-24 milyar dolar)

16-Amerikalı işadamı Jim C. Walton (Walmart-23,7 milyar dolar)

17-Amerikalı iş kadını Alice Walton (Walmart-23,3 milyar dolar)

18-Amerikalı işadamı Robson Walton (Walmart-23,1 milyar dolar)

19-Hintli işadamı Mukesh Ambani (Petrokimya-22,3 milyar dolar)

20-New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg (Bloomberg LP-22 milyar dolar)