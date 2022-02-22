Slavia Prag-Fenerbahçe maçına İngiliz hakem

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ikinci müsabakasında deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşacak. UEFA, bu zorlu mücadelenin hakemlerini de açıklandı.

24 Şubat Perşembe günü saat 23.00'de başlayacak maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Harry Lennard yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Rövanş maçında her türlü beraberlikte Slavia Prag tur atlayacak. Fenerbahçe, rövanşta sahadan 3-2 galip ayrılırsa maç uzayacak. Deplasmanda gol avantajı kaldırıldı. Buna göre iki maçın toplam skoru tur atlayan takımı belirleyecek.