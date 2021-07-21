Slavia Prag'dan Stanciu için resmi açıklama

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Nicolae Stanciu için takımı Slavia Prag'dan resmi açıklama geldi.

Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik, Rumen orta sahanın takımda kalmasına karar verdiklerini duyurdu. Bu kararın yönetim kurulu toplantısında alındığını söyleyen Tvrdik, "Stanciu'nun takımda kalmasına karar verdik. O hedeflerimiz için çok önemli bir oyuncu. Teklif edilen tutarlar karşılığında takımdan ayrılması mümkün değildir" dedi.

Sarı-kırmızılı takımın başkanı Burak Elmas, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında Stanciu ile ilgilendiklerini doğrulamıştı.