Bilic: Futbolcuların gece hayatına karışmam, babaları değilim

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, başta Manuel Fernandes olmak üzere bazı oyuncuların gece hayatı olması ve eğlence mekanlarında sık görülmeleriyle ilgili, "yaşadığımız şehirde çok imkan ve olanak var. İnsanlara cazip fırsatlar sunuyor. Eğer bunun esiri olursanız, günün birinde sizi yiyip bitirebilir. Oyuncular da burada yaşıyor. Genç ve popüler insanlar. Bu kentin imkanlarına kapılıp gitmeleri, onlar için tehlikeli olabilir. Oyuncuların özel hayatlarıyla mutlaka ilgileniyorum ama ben onların babaları da değilim" dedi.

Bilic, siyah-beyazlı kulübün bir kulüpten daha fazlası olduğunu söyledi. BJK TV'de canlı yayın konuğu olan Slaven Bilic, yöneltilen soruları yanıtlarken, Beşiktaş Kulübü'nün çok farklı bir yapısı olduğuna değindi. Göreve başlamadan önce de nasıl bir kulübe geldiğini bildiğini aktaran Hırvat teknik adam, "Bir kulüpten daha fazlasını ifade eden bir yere geldiğimi biliyordum. Taraftarların kulübü içinde yaşadığı, hayatını kulübüyle eşitlediği yerleri nadiren bulabilirsiniz. Beşiktaş işte böyle kült bir kulüp. Görev yaparak bu ayrıcalığı yaşamak, benim için sürekleyici bir güç, büyük bir onur. Böyle bir yerin parçası olmak da kesinlikle harika bir his" dedi.

Lig sıralamasında ilk iki sırada olmadıklarını ancak zirveye yakın bir konumda bulunduklarını dile getiren Bilic, "Oyuncu grubumuzla, layıkıyla bir mücadele verebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Tabii ki uzun vadeli planlar da yapıyoruz ama bunu yaparken çıktığımız her maçı kazanmanın yollarını arıyoruz.

Taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. Ligde zirveye yakın bir konumdayız. Taraftarımızın vereceği destekle, yakalayacağımız fırsatları daha akıllıca değerlendirerek, zirveye oynama konusunda çok büyük şansımız var. Herkes emin olsun ki asla havlu atmayacağız ve pes etmeyeceğiz. Bizim karakterimiz böyle. Asla pes etmeden mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.

Oyuncuların gece hayatı

Slaven Bilic, başta Manuel Fernandes olmak üzere bazı oyuncuların gece hayatı olması ve eğlence mekanlarında sık görülmeleriyle ilgili bir soru üzerine, şu cevabı verdi:

"Yaşadığımız şehirde çok imkan ve olanak var. İnsanlara cazip fırsatlar sunuyor. Eğer bunun esiri olursanız, günün birinde sizi yiyip bitirebilir. Oyuncular da burada yaşıyor. Genç ve popüler insanlar. Bu kentin imkanlarına kapılıp gitmeleri, onlar için tehlikeli olabilir. Oyuncuların özel hayatlarıyla mutlaka ilgileniyorum ama ben onların babaları da değilim. Onlarla ilgilenmek mesleğimin bir parçası. Ters bir şey olduğunu hissedersem, gerekeni yaparım.

Fernandes'in özel yaşantısıyla ilgili gelmeden önce de çok şey duydum. Geldikten sonra ise devam ettiğini gördüm. Ama onunla sık sık görüşüyorum. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki antrenmanlarda yüzde 100'ünü veren, bizim için çok önemli bir oyuncu. Lider oyuncularımızdan biri. Ben teknik direktörleri olarak gece çıkıp, futbolcuların uyuyup uyumadıklarını takip edemem. Bu doğru bir şey olmaz.

Bu mesele 40-50 yıl önce de böyleydi. Futbolcular genç insanlar ve çıkıp eğlenmek istiyorlar. Önemli olan, oyuncunun bunu hangi sıklıkta ve zamanlamayla yaptığıdır. Güvence verebilirim ki, takımda ne organizasyonla ilgili, ne de disiplinle ilgili aksayan veya sekteye uğrayan bir nokta yok."

Fernandes ve Almeida'nın sözleşmeleri

Portekizli oyuncular Fernandes ve Almeida'nın sözleşmelerinin uzatılması konusuna değinen Hırvat teknik adam, bu konuyla ilgili kendisinin de zaman zaman oyuncularla görüştüğünü kaydederek, "Yönetimimizle birlikte durumlarının çözüme kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz. İkisi de çok önemli oyuncular. Bahsedilen bu durum nedeniyle motivasyonlarında zerre kadar düşme olmadı, aksine ellerinden gelenin en iyisini yaparak çalışmaya devam ediyorlar. Yönetim, sözleşmelerinin uzatılması için görüşüyor, onlar da takıma katkı vermeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

'Yabancı sınırlaması iyi'

Türkiye'deki yabancı sınırlaması konusunda olumlu ifadeler kullanan siyah-beyazlı çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konu hep tartışılan bir mesele. Tamamen denge meselesi. Olumlu ve olumsuz tarafları var. Yabancı oyuncuların varlığı, yerliler için avantaj.

Muhammed Demirci gibi genç bir oyuncu için yabancı futbolcularla antrenman yapmak, gelişim açısından harika bir şey. Burada bütün mesele, Türk oyuncuların yabancı oyuncularla birlikte süre alıp, oynama şansı bulabilmeleri. Birlikte çalışmak, gelişimlerine katkı sağlayan bir unsur. Güçlü bir lig oluşturmak, izlenesi bir lig oluşturmak istiyorsanız, kesinlikle yabancı oyunculara yatırım yapmak zorundasınız.

Mevcut yabancı sınırlaması, Türkiye için gayet iyi ve yeterli. Yabancı futbolcuların sadece para için geldikleri düşüncesine ise katılmıyorum. O zaman aynısını Türk oyuncular için de söyleyebilirsiniz. Kimse futbola para kazanmak için başlamaz. Her çocuk hayal ettiği takımda ve milli takımda oynamak için, Dünya Kupası finalinde gol atmak için futbolcu olmak ister. Kafasında banka hesabındaki paranın önemi yoktur. Yeteneğiniz ne olursa olsun, bu işe tutku duymaksızın, sadece para kazanma hissiyle üst düzey elit bir sporcu olamazsınız."