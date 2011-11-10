-Slaven Biliç: "İntikam çirkin bir kelime" ZAGREB (A.A) - 10.11.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri play-off turunda (A) Milli Takım ile finallere katılmak için karşılaşacak Hırvatistan Milli Takımı'nda, teknik direktör Slaven Biliç, 2008'de Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde kaybettikleri maçın ardından yarınki mücadeleyi ''intikam maçı" olarak görmediğini söyledi. Biliç, takımıyla birlikte İstanbul'a gelmeden önce Hırvatistan'ın Catez kampında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ile eşleştikleri play-off serisini ve 2008'deki maçın etkilerini değerlendirdi. Biliç, ''O maç bizim için iyi bitmedi, ancak daha iyi olan taraf bizdik ve bu nedenle play-off için iyimserim'' dedi. ''İntikam çirkin bir kelime. Bu kelimeyi kullanmak istemiyorum çünkü Türkler o maçı dürüstçe kazandı. Yarı finale sahtekarlık yaparak gelmediler. Olağanüstü bir gol attılar ve karakterlerini gösterdiler. Bu yüzden amacımız intikam değil, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak'' diye konuştu. Türkiye ile Hırvatistan arasında 2008 Avrupa Futbol şampiyonasında oynanan çeyrek final maçının normal süresi 0-0 berabere sonuçlanmış, uzatmaların 118. dakikasında Hırvatistan, Klasnic'in attığı golle 1-0 öne geçmişti. (A) Milli Takım, tam maç bitti denildiği anda, son dakikada Semih Şentürk'ün attığı golle durumu 1-1'e getirmiş ve rakibine penaltılarda 4-2 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırmıştı. Biliç, takımını baskı altında her zaman iyi performans gösterdiğini ve aynı şeyi yine yapabileceklerine inandığını belirterek, oyuncularının korkmadığını söyledi. Hırvatistan basının takımın eleme gruplarındaki performansının ardından eleştirdiği 43 yaşındaki Biliç, şu an geleceğine değil, sadece Türkiye ile oynanacak 2 maça konsantre olduğunu kaydetti. Biliç, ''Türkiye Teknik Direktörü Guus Hiddink de baskı altında. Bu işin bir parçası ve bunu kabullenmeyen teknik adamlar yanlış meslek seçmiş demektir'' dedi.