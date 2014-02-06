Slaven Bilic tercümede sosyalistmiş!

Daha önce Beşiktaş dergisine verdiği söyleşide “gerçek anlamda bir sosyalist olduğunu” söyleyen ve düzenlediği bir basın toplantısında da “sosyalist bir takım yaratacağını” belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, sosyalist biri olmadığını belirtti.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre Bilic, "Belki bir tercüme hatasıdır. Çünkü benim politikayla işim olmaz. Kapitalizme karşı da bir duruşum yok. Çocukluğumun Yugoslavya'sında, sosyalist olmak komünist olmak demekti. Eğer sosyalistsen Tanrı'ya inanmazdın" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, Fransız So Foot Dergisi’ne verdiği röportajda ilginç açıklamalarda bulundu.

Belki tercüme hatasıdır

Kendisine ‘Sosyalist bir takım yaratacağım’ sözleri hatırlatılan Bilic, “Belki bir tercüme hatasıdır. Çünkü benim politikayla işim olmaz. Sosyalist de değilim veya kapitalizme karşı da bir duruşum yok. Çocukluğumun Yugoslavya’sında, sosyalist olmak komünist olmak demekti. Eğer sosyalistsen Tanrı’ya inanmazdın. Ben inançlı biriyim ve buna paralel olarak da sosyal bir bilincim var. Bence bir kulüpte, bir toplumda veya herhangi bir grup insanda, herkesin sorumluluklarını yerine getirip ortak bir başarı elde edilebilinir. Sadece ben değil, oyuncular, teknik kadro, bahçıvanlar, aşçılar, resepsiyondaki görevliler... Ben bunu kast etmek istemiştim” diye konuştu.

Türkiye’de kötü bir anım olmadı

Türkiye’de rakip takım taraftarlarından olumsuz bir hareketle karşılaşmadığını da belirten Bilic, “Buraya geldiğimden beri asla kötü bir anım olmadı. Tam aksine, genelde insanlar bana selam veriyor, resim çektirmek istiyor. Kısacası rekabet çok fazla, ama saygıyı silecek kadar değil. Galatasaray stadına 3 kez gittim ve bana karşı hiç agresif değildiler. Türkler hakkında yalan yanlış kötü şeyler anlatılıyor, ancak bu eski kafalıların yaptığı bir karikatürden ibaret” dedi.