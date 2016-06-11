T24 LogoT24 Logo
Spor

Slaven Bilic canlı yayında küfür etti

Bilic, 2014 yılında Beşiktaş'ın Antalya kampı sırasında düzenlediği basın toplantısında da yanlışlıkla küfür etmişti

11 Haziran 2016 14:09

2016 Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında ev sahibi Fransa, Romanya'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmayı bir İngiliz TV kanalında yorumlayan Slaven Bilic, karşılaşmanın ilk dakikalarında Rumen futbolcu Bogdan Stancu'nun kale ağzından kaçırdığı gol sonrası kendine hakim olamayarak küfür etti.

Hürriyet'in haberine göre Bilic'in bu gafı programdaki konuklar arasında espri konusu olurken, sosyal medyada büyük yankı yarattı.

Slaven Bilic, 2014 yılında Beşiktaş'ın Antalya kampı sırasında düzenlediği basın toplantısında da yanlışlıkla küfür etmiş daha sonra bu hatası nedeniyle özür dilemişti.

 

 

ETİKETLER

Slaven BilicCanlı yayınKüfürGafWest Ham UnitedEURO 2016FransaRomanya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24