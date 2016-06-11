Slaven Bilic canlı yayında küfür etti

2016 Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında ev sahibi Fransa, Romanya'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmayı bir İngiliz TV kanalında yorumlayan Slaven Bilic, karşılaşmanın ilk dakikalarında Rumen futbolcu Bogdan Stancu'nun kale ağzından kaçırdığı gol sonrası kendine hakim olamayarak küfür etti.

Hürriyet'in haberine göre Bilic'in bu gafı programdaki konuklar arasında espri konusu olurken, sosyal medyada büyük yankı yarattı.

Slaven Bilic, 2014 yılında Beşiktaş'ın Antalya kampı sırasında düzenlediği basın toplantısında da yanlışlıkla küfür etmiş daha sonra bu hatası nedeniyle özür dilemişti.