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Spor

Slaven Bilic: Aldığımız puanı Türkiye'deki insanlara adamak istiyorum

West Ham United teknik direktörü Slaven Bilic, Liverpool maçında alınan puanı, İstanbul'da terör saldırısında hayatını kaybedenlere ithaf etti

12 Aralık 2016 13:29

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasının son maçında, West Ham United deplasmanda Liverpool ile 2-2 berabere kalırken, Slaven Bilic, dualarının İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerle olduğunu söyledi.

Anfield Road'da oynanan maçın 5. dakikasında Liverpool, Adam Lallana'nın attığı golle 1-0 öne geçti. West Ham United, 27. dakikada Dimitri Payet ve 39. dakikada Michail Antonio'nun attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 48. dakikada Divock Origi'nin attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Müsabakada başka gol olmayınca iki takım da birer puana razı oldu.

Maçın ardından İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili açıklamada bulunan West Ham United'ın teknik direktörü Slaven Bilic, "Aldığımız bu puanı Türkiye'deki insanlara adamak istiyorum. Dualarım onlarla" ifadelerini kullandı.

Bilic, 2013-2015 sezonlarında Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı.

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