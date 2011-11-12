-Slaven Bilic: "İntikam değil rövanş" SARAYBOSNA (A.A) - 12.11.2011 - Türkiye ile Hırvatistan arasında oynanan 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turu ilk karşılaşmasının ardından Zagreb'de basın toplantısı düzenleyen Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Slaven Bilic, ''(İntikam) kelimesi için sporda yer yok, bu galibiyeti rövanş olarak adlandırabiliriz'' dedi. Bilic, basın toplantısında, dün akşam oynanan ve 3-0 kazandıkları karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunduktan sonra Hırvat gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dünkü karşılaşmayla 2008'deki maçın intikamının alınıp alınmadığı yönündeki bir soruyu yanıtlayan Bilic, ''intikam'' kelimesine sporda yer olmadığını, bu kavramın da spor yorumlarında kullanılmaması gerektiğini söyledi. EURO 2008'deki maçı sürekli hatırlayacaklarını dile getiren Bilic, ''O mağlubiyet hatırımızda olduğu sürece bize acı verecek, fakat intikam gibi bir şey söz konusu olamaz. Özellikle son derece kaliteli ve zorlu bir rakip söz konusu iken. İntikamın sporda yeri yoktur'' diye konuştu. Oyuncularını sergiledikleri futboldan dolayı tebrik eden Slaven Bilic, ''Fakat maçın ardından soyunma odasında her şey unutuldu, çünkü bizi zorlu bir 90 dakika daha bekliyor'' şeklinde konuştu. Bilic, ''Büyük avantajımız var, fakat içerideki maçta da aynı dün olduğu gibi son derece motiveli olup, sorumlu ve kaliteli futbol sergilememiz gerekiyor'' ifadelerini kullandı. Takımda sakatlık sorununu yaşamadıklarını dile getiren Bilic, kendileri açısından Vedran Corluka ve Tomislav Duymovic'in gördüğü sarı kartların sorun olduğunu da bildirdi. Türkiye ile Hırvatistan arasındaki 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turu rövanş maçı, 15 Kasım Salı günü, Zagreb'deki Maksimir Stadyumu'nda oynanacak.