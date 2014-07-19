SKYTürk'ün 'SKY'ı gitti

İngiliz medya devi Rubert Murdoch’ın sahibi olduğu British SKY Broadcasting, SKYTURK TV’ye karşı, ‘SKY’ kelimesinin çıkarılması için, 8 yıl önce Türkiye’de açtığı davayı kazandı.

British SKY Broadcasting Group PLC ve British SKY Broadcasting Ltd. şirketleri, avukatları aracılığı ile 30 Mart 2006’da SKYTURK’e karşı dava açtı. Davanın konusunu ‘Markaya tecavüzün tespiti ve haksız rekabetin önlenmesi’ oluşturdu.

TPE: Marka British SKY’ın

Dinçer Gökçe'nin Hürriyet'teki haberine göre, şirket avukatları, müvekkillerinin dünya genelinde Türkiye dahil 60 ülkede faaliyet gösterdiklerini, 400 kadar televizyon ve radyo yayınlarının bulunduğunu belirtti. Davacı tarafa göre SKY markası, İngiltere, İrlanda’nın yanı sıra Türkiye’de de tescilli markaları olduğunu mahkemeye bildirdi. Türk Patent Enstitüsü ise 19 Haziran 2006’da mahkemeye gönderdiği yanıtta SKY markasının British SKY Broadcasting’e ait olduğunu bildirdi. Şirket avukatları, kendi markalarının taklit edildiğini iddia etti.

Dava kötü niyetli

SKYTURK’un sahibi T Medya Yatırım San. Ve Ticaret A.Ş. avukatları ise, açılanan davanın hâksiz ve kötü niyetli olduğunu, iki ibarenin farklı olduğunu, SKYTURK markasının tüketici kitlesi içinde ayırt edici nitelik kazandığını kaydetti.

Ankara’daki dava kaybedildi

Şirket avukatları ayrıca, marka tescili için TPE’ye başvurduklarını ancak bu talebin reddedildiğini, buna karşın Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’nde kararın iptali davası açtıklarını, bu nedenle Ankara’daki dava sonucunun beklenmesini istedi. Mahkeme de bu talebe uydu. Söz konusu mahkeme 2011 yılında kararı verdi. SKYTURK’ün talebi reddedildi. Bu karar Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de, yerel mahkeme kararını 21 Ekim 2013’te onadı. Söz konusu kararın Yargıtay’dan da onanması sonrası İstanbul’da görülen dava da hız kazandı.

‘SKY’ ibaresi çıkarıldı

Mahkeme, 250 bin TL teminatla, tedbir kararı verdi. Bu karar İstanbul 32. İcra Müdürlüğü’nde işleme konuldu. Bu kararla, "SKY" ibaresinin, tüm televizyon, radyo, internet başta olmak üzere tüm mecralarda kullanımı yasaklandı. Bu kararla birlikte, kanalın yeni sahipleri SKY360 olan kanal adını 360 olarak değiştirdi. İnternet sitesinde de SKY ibaresi çıkarıldı.

Karar kesinleşti

Mahkeme kararını ise 6 Şubat 2014’te verdi. Gerekçeli karar ise 1 ay kadar önce taraflara ulaştı. Gerekçeli kararda, SKY kelimesinin kullanımı yasaklandı. Var olan afiş ve broşürlerin de imhası istendi. Dava masrafı ise SKYTURK tarafına bırakıldı. Taraflar da, Yargıtay’a gitmeme konusunda anlaştı ve temyiz haklarından feragat etti. Böylelikle karar kesinleşmiş oldu.

Son sahibi Sancak

Davanın açıldığı süreçte kanalın sahibi Çukurova Grubu’nun patronu Mehmet Emin Karamehmet’ti. Karamehmet’in Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na olan borçları nedeni ile kanala el konuldu. El konulma işlemi geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yapıldı. El koyma işleminden 6 ay kadar sonra SKYTURK el değiştirdi. Kanalın yeni sahibi ise BMC’nin de ihalesini kazanan işadamı Ethem Sancak oldu. Konuya yakın kaynaklar, kanalın yeni sahiplerinin, söz konusu dava nedeni ile sorun yaşamak istemedikleri için, tedbir kararının gereğini yerine getirdiklerini kaydetti.