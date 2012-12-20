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SkyTürk'ün idamı savunan sunucusu bu sefer de şeriat hukuku istedi!

SkyTürk sunucusu idam cezasının ardından şeriat hukuku istediğini açıkladı

20 Aralık 2012 14:59

Ahmet Küçük

www.twitter.com/kucukxahmet

 

SkyTürk360 kanalında "Bu Sabah" programını sunan Caner Karaer, haberci kimliği ile çıktığı ekranda idam cezasının tekrar gelmesi çağrısında bulunduktan sonra, bu sefer de şeriat hukuku arzusunu duyurdu. Karaer, "Şeriat bazen doğruyu söylüyor. Yani hırsızlık yapanın elini keseceksin" dedi.

SkyTürk360 kanalında sunuculuk yapan Caner Karaer, 8 Kasım'da idam cezası arzusunu şu sözlerle dile getirmişti:

"Vallahi ben çok açık bir şey söyleyim, herkesin kendisine göre bir düşüncesi, fikri var. Ben burada Başbakan Erdoğan'a can-ı gönülden katılıyorum. Bu benim kendi, şahsi fikrim. Bunu da dile getiriyorum. Masum insanları öldüreceksiniz, afedersiniz küçücük çocuklara tecavüz edip canlarına kıyacaksınız, ondan sonra hapiste öldürme, büyüt, besle. Yok böyle bir şey."

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'Şeriat bazen doğruyu söylüyor'


Karaer bu sabah da (20 Aralık 2012), bir camide yaşanan hırsızlık olayına ilişkin haberin ardından şu yorumu yaptı:

"Şimdi bir yorum yapacağım da ağır kaçacak. Şeriat bazen doğruyu söylüyor. Yani onun o elini keseceksin. Keseceksin ya."

Bu yorumu üzerine, ekrana yansıyan görüntülerden rejiden uyarı aldığı anlaşılan Karaer, şu açıklamayı yaptı:

"Tabii bu arada biraz önce böyle bir espri yaptık. Hani hırsızlık yapan adamla ilgi... Tabii ki gerçek değil, ama mutlaka da hak edilen cezanın verilmesi lazım.  Artık o ceza nasıl oluyorsa, Türk adaletine göre, umarız en kısa sürede yakalanır."

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