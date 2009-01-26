Sky da Gazze kampanyalarını yayınlamayacak

Çeşitli yardım kuruluş ve vakıflarının oluşturduğu "Felaketlere Acil Müdahale Komitesi" adlı şemsiye kuruluşun düzenlediği kampanyada yer almama kararına ilişkin açıklamayı yapan SKY News'in Başkanı John Ryley, gazeteci olarak sorumluluklarının objektiflikten ödün vermeksizin olayı bütün yönleriyle izleyicilerine duyurmak olduğunu söyledi.BBC Genel Müdürü Mark Thompson'ın bu sabah yardım kuruluşları tarafından hazırlanan klibi yayımlamama yolundaki kararlılıklarını yeniden teyit etmesinin ardından SKY TV'den gelen aynı yöndeki açıklama tepkilerin büyümesine yol açtı.Lordlar Kamarası Vakıflar Komisyonu başkanı Leydi Suzi Leather, Gazze'nin umutsuzca yardım beklediğine dikkati çekerken, yardım kampanyalarının parti ya da dünya siyasetinden bağımsız olarak düzenlendiğini vurguladı.Leather, yayın kuruluşları, bankalar ve diğer organizasyonların bu kampanyalara kendi imkanları doğrultusunda destek olmalarının önemine de işaret etti ve bunun insani bir sorumluluk olduğunu kaydetti. Leather, BBC'ye, kararın gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.