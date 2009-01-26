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Dünya

Sky da Gazze kampanyalarını yayınlamayacak

BBC'den sonra İngiltere'nin en büyük haber kanallarından Sky TV de Gazze kampanyalarını yayınlamayacağını açıkladı.

26 Ocak 2009 02:00

İngiliz yayın kuruluşu BBC'den sonra ülkenin en büyük haber kanallarından biri olan SKY TV de Gazze'ye yardım amacıyla yürütülen kampanya çerçevesinde hazırlanan ve diğer bazı TV'lerde program aralarında izlenime sunulan klipleri yayımlamayacağını açıkladı.

Çeşitli yardım kuruluş ve vakıflarının oluşturduğu "Felaketlere Acil Müdahale Komitesi" adlı şemsiye kuruluşun düzenlediği kampanyada yer almama kararına ilişkin açıklamayı yapan SKY News'in Başkanı John Ryley, gazeteci olarak sorumluluklarının objektiflikten ödün vermeksizin olayı bütün yönleriyle izleyicilerine duyurmak olduğunu söyledi. 

BBC'den Gazze'ye yardım kampanyasına ret

BBC Genel Müdürü Mark Thompson'ın bu sabah yardım kuruluşları tarafından hazırlanan klibi yayımlamama yolundaki kararlılıklarını yeniden teyit etmesinin ardından SKY TV'den gelen aynı yöndeki açıklama tepkilerin büyümesine yol açtı.

Lordlar Kamarası Vakıflar Komisyonu başkanı Leydi Suzi Leather, Gazze'nin umutsuzca yardım beklediğine dikkati çekerken, yardım kampanyalarının parti ya da dünya siyasetinden bağımsız olarak düzenlendiğini vurguladı.

Leather, yayın kuruluşları, bankalar ve diğer organizasyonların bu kampanyalara kendi imkanları doğrultusunda destek olmalarının önemine de işaret etti ve bunun insani bir sorumluluk olduğunu kaydetti. Leather, BBC'ye, kararın gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

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