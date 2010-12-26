-SKY AIRLINES, İÇ HATTA DA UÇACAK ANTALYA (A.A) - 26.12.2010 - Dünya Seyahat Ödülleri Yarışması'nda, ''Avrupa'nın en iyi Charter Şirketi'' seçilen Sky Airlines, 15 Ocak'ta iç hatlarda tarifeli uçuşlara başlayacak. İlk etapta 4 uçağını iç uçuşlara ayıran Sky Airlines, kış döneminde Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Van ve Trabzon'da uçacak. İç hat uçuşlarını tanıtmak amacıyla Antalya'ya basın gezisi düzenleyen Sky Airlines'in bağlı olduğu Kayı Group Yönetim Kurulu Başkanı Talha Görgülü, 27 bin feet yükseklikte uçuş sırasında yaptığı basın toplantısında, Türkiye'nin marka değerini artırma, Türk turizmine ve insanlara faydalı olma isteğiyle hiç durmadan çalıştıklarını söyledi. Sky Airlines'in ödüllü hava yolu şirketi olduğunu hatırlatan Görgülü, ''Sky Airlines 10 yıllık hizmet süresi boyunca tam 225 bin saat uçuş tecrübesi edinerek, 11 milyondan fazla yolcuyu 'Gökyüzünde gülümseyin' sloganıyla güvenli ve huzurlu bir şekilde taşımayı başarmıştır'' dedi. Hizmet standardını tarifeli iç hatlara taşımak için 15 milyon dolarlık bir ek yatırım yaptıklarını belirten Görgülü, tüm hazırlıklarını tamamladıklarını kaydetti. Amaçlarının iç hatlarda uçacak yolcuların rötarsız, konforlu ve güvenli bir şekilde gidecekleri yere ulaştırmak olduğunu söyleyen Görgülü şöyle konuştu: ''Uçuş ekiplerimize müşteri odaklılık konusunda kapsamlı eğitim imkanı sağladık. Rakiplerimiz arasında en güler yüzlü hizmeti verme konusunda iddialıyız. Yaratacağımız farkla yurt içi hava yolu sektöründe de kısa sürede sağlam bir yer edineceğimize inancımız tamdır. Hedefimiz bir numaralı özel hava yolu şirketi olmak. İç hatlarda ilk yıl 20 bin saatin üzerinde uçarak 1 milyon yolcu taşımayı amaçlıyoruz.'' -''UÇUŞLARA YAZ SEZONUNDA 10 YENİ ŞEHİR DAHA EKLENECEK''- Görgülü, İstanbul uçuşlarında Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kullanılacağını belirterek, kış döneminde 7 kent arasında yapılacak uçuşlara yaz sezonunda 10 yeni şehir daha ekleneceğini bildirdi. ''İlk yıl 1 milyon yolcu taşımayı hedefliyoruz'' diyen Görgülü, şunları kaydetti: ''Sky Airlines yolcularına rötarsız yolculuk sunmak amacıyla 17 uçaklık filosundan 4 uçağı sadece tarifeli iç hat uçuşları için ayırdı. Tümü Boeing 737-400 serisinden olan uçaklarda yolcuların konforlu bir oturma düzenine sahip olmaları için 170 olan koltuk sayısını 162'ye düşürdü. Şirketin iç hat uçuşlarındaki ikram servisleri alkollü içecekler dışında ücretsiz olacak. Sky Airlines'in ikramlarını Avrupa'nın en önemli Catering firmalarından LSG Sky Chef hazırlayacak.'' İlk etapta 737-400 tipi 4 adet uçağını iç uçuşlara ayıran Sky Airlines, kış döneminde Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Van ve Trabzon'da uçacak. Tüm uçaklarında 170 olan koltuk sayısını 162'ye indiren şirket, böylelikle koltuk mesafesini rakiplerine göre ortalama 15 santimetre daha geniş tutarak daha konforlu bir uçus imkanı sağlayacak. Görgülü, tarifeli hatlarla 900 kişiyi bulan kabin ve yer ekiplerinin 1350 saat eğitime tabi tutulduğunu da belirterek, yaz mevsiminde artacak destinasyon ve sefer sayıları nedeniyle 200 kişinin daha istihdam edileceğini ifade etti. Talha Görgülü, Sky Airlines'in fark yaratacağı alanlardan birisinin de yolculara tanınan bagaj hacmi olacağını söyledi. Görgülü, tüm rakiplerinin yüzde 30 üzerinde bagaj hakkı sağlayarak, yolcu başına 20 kilogram taşıma fırsatı sunduklarını belirtti. Görgülü, bilet fiyatlarının ne olacağı sorusuna da ''Kaliteyle orantılı bir fiyat politikamız var. 1 Ocak tarihi itibariyle web sitemizde uçuş fiyatları açıklanacak'' şeklinde cevapladı.