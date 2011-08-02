-SKY AIRLINES İÇ HATLARDAN ÇEKİLDİ ANTALYA (A.A) - 02.08.2011 - Kayı Grup bünyesindeki Sky Airlines, iç hat uçuşlarını yarından itibaren sona erdiriyor. Kayı Grup'tan yapılan yazılı açıklamada, Sky Airlines'ın 15 Ocak 2011'de başlattığı tarifeli iç hat seferlerini 3 Ağustos 2011 itibarıyla sonlandırma kararı aldığı bildirildi. Açıklamada, Sky Airlines'ın, faaliyetlerine, 16 uçaklık filosu ile 10 yıldır başarıyla yürüttüğü gibi, Türkiye'ye daha faza döviz ve daha fazla katma değer sağlamak amacıyla, Avrupa'da devam edeceği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: ''Sky Airlines olarak, bugüne kadar bizimle uçmayı tercih eden ve kısa sürede iç hat seferlerinde Sky Airlines'ı sektörün en önemli markalarından biri haline getiren 450 binden fazla tarifeli iç hat yolcumuza, gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tüm kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz ki, 3 Ağustos 2011 tarihinden sonraki dönemler için bilet sahibi olan yolcularımız hiçbir şekilde mağdur edilmeyecektir. Tüm bilet sahibi yolcularımız, bir Türk Hava Yolları markası olan Anadolu Jet Havayolu ile uçuşlarını gerçekleştirebileceklerdir. Bilet sahibi tüm yolcularımız, SMS yoluyla bilgilendirileceklerdir. Dileyen yolcularımız ise Sky Airlines'ın 444 91 91 numaralı çağrı merkezini arayarak daha detaylı bilgi alabileceklerdir. Sky Airlines'ın dış hat seferleri ile ilgili olarak herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Dış hat seferlerimiz bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da Sky konforuyla devam edecek.''(BNY-SEM)