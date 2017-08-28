T24 LogoT24 Logo
Spor

Skrtel'den penaltı yorumu: Penaltı olduğunu düşünmüyorum

"Topa sıçradım ve rakibimle çarpıştık"

28 Ağustos 2017 03:13

Fenerbahçe'nin, Gençlerbirliği karşısında 2-1 galip geldiği maçta ev sahibi ekibin tek golünü bulduğu penaltıya sebebiyet veren Martin Skrtel, pozisyonun penaltı olduğunu düşünmediğini söyledi.

Rakibiyle ikili mücadele halinde topa sıçradığını savunan Skrtel, çarpışmadan sonra ayağa kalktığında kararı fark ettiğini ve şaşırdığını dile getirdi.

Skrtel'in açıklamaları şöyle:

Darbeyi aldıktan sonra yere düştüm ve penaltı olduğunun farkında değilim. Hakemin kararı da beni şaşırttı. Bence pozisyonda kesinlikle faul yoktu. Ceza sahası içinde sadece topu alabilmek için topa sıçradım ve rakibimle çarpıştık. Penaltı olduğunu düşünmüyorum.

Bu akşam bizim için en önemlisi skordu. 3 puan almak için gelmiştik ve bunu başardık. Oyun anlamında değerlendirecek olursak, ideali bu değildi. Rakibimiz zorluydu ve saha şartları da iyi değildi.

ETİKETLER

Martin SkrtelFenerbahçePenaltıGençlerbirliğiyorum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24