Skrtel'den penaltı yorumu: Penaltı olduğunu düşünmüyorum

Fenerbahçe'nin, Gençlerbirliği karşısında 2-1 galip geldiği maçta ev sahibi ekibin tek golünü bulduğu penaltıya sebebiyet veren Martin Skrtel, pozisyonun penaltı olduğunu düşünmediğini söyledi.

Rakibiyle ikili mücadele halinde topa sıçradığını savunan Skrtel, çarpışmadan sonra ayağa kalktığında kararı fark ettiğini ve şaşırdığını dile getirdi.

Skrtel'in açıklamaları şöyle:

Darbeyi aldıktan sonra yere düştüm ve penaltı olduğunun farkında değilim. Hakemin kararı da beni şaşırttı. Bence pozisyonda kesinlikle faul yoktu. Ceza sahası içinde sadece topu alabilmek için topa sıçradım ve rakibimle çarpıştık. Penaltı olduğunu düşünmüyorum.

Bu akşam bizim için en önemlisi skordu. 3 puan almak için gelmiştik ve bunu başardık. Oyun anlamında değerlendirecek olursak, ideali bu değildi. Rakibimiz zorluydu ve saha şartları da iyi değildi.