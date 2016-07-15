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Spor

Skrtel resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Slovak defans oyuncusu Martin Skrtel ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

15 Temmuz 2016 18:53

Fenerbahçe, Liverpool'da forma giyen savunma oyuncusu Martin Skrtel'le sözleşme imzaladı.

Ülker Stadı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp genel sekreteri Mahmut Uslu, Avrupa'nın en önemli stoperlerinden birini transfer ettiklerini söyledi.

 

Uslu: Monaco üzgün

 

Uslu ayrıca imza töreni öncesinde basın mensuplarına UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön elemelerinde Fransa 1. Futbol Ligi ekiplerinden Monaco takımıyla eşleşmelerine ilişkin "Fenerbahçe çıktığı için Monaco üzgün" dedi.

İngiltere'de sezonun bitmesinin ardından kendisiyle başka kulüplerin de ilgilendiğini belirten sarı-lacivertlilerin yeni transferi Skrtel, "Burada olmaktan mutluyum. Fenerbahçe sadece Türkiye'de değil Avrupa'nın her yerinde büyük kulüp. Başarılı olmak ve taraftarlarımızı mutlu etmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu.

 

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