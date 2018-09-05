Skripal suikastında iki Rus vatandaşına Avrupa genelinde yakalama kararı

İngiltere'de savcılar, Alexander Petrov ile Ruslan Boshirov adlı iki Rus'un geçtiğimiz mart ayında Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal'i zehirlediklerine dair ellerinde yeterli kanıt olduğunu açıkladı. Kraliyet Savcılık Ofisi Terörle Mücadele bölüm başkanı Sue Hemming, İki Rus vatandaşı hakkında Avrupa genelinde yakalama kararı çıkarttıklarını ancak bu kişilerin Rusya'dan iadesini talep etmeyeceklerini bildirdi.

Euronews'de yer alan habere göre, İngiltere Polisi Terörle Mücadele Birimi Başkanı Neil Basu, 40 yaşlarındaki iki kişinin İngiltere'ye Skripal ve kızının zehirlenmesinden iki gün önce Londra'da bulunan Gatwick Havaalanı'ndan girdiklerini ve olayın ardından ülkeyi terk ettiklerini kaydetti.

İki kişinin Skripal'in evi yakınlarında kameraya yakalandıklarını belirten Basu, zanlıların Londra'da kaldıkları otel odasında da olayda kullanılan noviçok gazının kalıntılarını bulduklarını ifade etti.

Kraliyet Savcılık Ofisi Terörle Mücadele bölüm başkanı Sue Hemming, İki Rus vatandaşı hakkında Avrupa genelinde yakalama kararı çıkarttıklarını ancak bu kişilerin Rusya'dan iadesini talep etmeyeceklerini bildirdi. Hemming, Rusya Anayasası'nın vatandaşlarının başka ülkelere iadesine müsade etmediğini belirtti.

Olayın ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İngiltere'nin açıkladığı isimler bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor" denildi. Bakanlık sözcüsü bir kez daha İngiltere'ye Skripal soruşturmasında işbirliği yapma çağrısında bulundu.

Öte yandan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne gönderilen Rus heyet de Rusya'nın olayla hiçbir ilgisi olmadığını savundu.

Ne olmuştu?

Eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde bir alışveriş merkezinde bilincini yitirmiş şekilde bulunmuştu.

Yapılan araştırmalar sonucu baba-kızın Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili noviçok gazıyla zehirlendiği ortaya çıkmıştı.

Rus ordusunda albay olarak görev yapan Sergey Skripal'in İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktıktan sonra Skripal ülkesnde hapis cezasına çarptırılmış, daha sonra Amerika ile Rusya arasında yapılan bir casus takası sonucu hapisten kurtularak İngiltere'ye yerleşmişti.