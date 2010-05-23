Skorsky'ler Türkiye'de üretilip bölgeye satılacak

T24 - United Technologies'den Türkiye'ye, "Skorsky'leri sizde üretip bölgeye satalım" önerisi geldi.





Amerika'nın en büyük şirketlerinden birisi olan United Technologis, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'a, ürettikleri dünyaca ünlü Skorsky'ler için "Helikopterleri sizde üretip bölgeye satalım" önerisi geldi. Skorsky helikopterleri başta olmak üzere birçok alanda yatırımları bulunan şirket, Türkiye'de uçak yedek sanayi ile helikopter alanında yatırım yapmak istediklerini aktardı.



Şirket yöneticileriyle yaptığı görüşme hakkında bilgi veren Bakan Zafer Çağlayan, United Technologis'in Türkiye'de uçak ve helikopter aksanı üretimine girmek istediklerini belirterek şunları söyledi:



"Bunlar Skorsky helikopterleri üreten firma. Daha çok askeri uçak üretiyorlar. Uçak motorları üretmek istiyorlar. Sabiha Gökçen'de bunu yapmak istediklerini aktardılar. Aynı zamanda OTİS asansörleri, soğutma sistemleri yapıyorlar. Çok büyük bir firma. Bunlar teknoloji ve uzay teknolojisi konusunda yatırım yapmak istediklerini ilettiler."





Helikopter üretmek istiyorlar



United Technologis şirketinin Türkiye'de 109 helikopterin modernizasyonu için teklif verdiğini de hatırlatan Çağlayan, "Bu helikopterlerin parça üretimi yapmak ve Türkiye'de bunların modernizasyonu için bir bakım ünitesi açmak istiyoruz. Ayrıca Sikorsky'nin bazı modellerini tüm bölgelere satmak için ülkemizde yatırım yapmak istiyorlar" dedi.





Elinizi çabuk tutun



Böyle bir yatırımdan memnuniyet duyacaklarını ifade eden Çağlayan ise şirket yöneticilerinin Türkiye'deki Ar-Ge Kanunundan haberdar olmadıklarını söyledi. Söz konusu kanunla proje bazlı uzay yatırımları için teşvik verildiğini hatırlatan Çağlayan, "Diğer sektörlerden 10 puan daha fazla teşvik veriyoruz. Her türlü lojistik desteği vermeye hazırız; yeter ki siz elinizi çabuk tutun" mesajını verdi.



Çağlayan, Amerika'nın en önemli şirketlerinden birisi Ünited Technologis'in sadece helikopter yatırımıyla yetinmeyeceğini sözlerine ekledi.





'Çorba parasını çıkardık'



ABD Gezisi hakkında gazetecilere teknik bilgi de veren Çağlayan, siyah incir ve nar konusunda 2,5 yıldır yaşanan krizi çözme aşamasına geldiklerini belirterek, "En azından yol masraflarımızı, bir çorba parasını çıkardık" espirisini yaptı.









