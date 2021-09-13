Skor tahminine sosyal medyadan tepki gelmişti; Ertem Şener, Beşiktaş-Dortmund maçını anlatmama kararı aldı

Beşiktaş taraftarları sosyal medyada, "Dortmund maçını Ertem Şener anlatmasın" etiketi açtı. Kısa sürede binlerce yorum bırakıldı. Bunun üzerine Ertem Şener de, "Kendi isteğim ve talebimle maçı anlatmama kararı aldım" açıklaması yaptı.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavı Dortmund maçının anlatımını sunucu ve spiker Ertem Şener yapacaktı. Ancak Siyah-beyazlı taraftarlar, Şener'in maçı anlatmasına tepki gösterdi. Ertem Şener de bunun üzerine, "Kendi isteğim ve talebimle maçı anlatmama kararı aldım" paylaşımı yaptı.

Beşiktaş 3-1 Dortmund skor tahmini yapmıştı

Ertem Şener'e yönelik tepkinin skor tahmininden dolayı olduğu konuşuluyor. Şener'in Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa'da takılacağı tahmini taraftarların tepkisini çekti. Şener, "Beşiktaş, Dortmund'a 3-1 yenilir, F.Bahçe 2-2 berabere kalır, G.Saray 2-0 kazanır" şeklinde tahmin yaptı.

İşte Ertem Şener'in açıklaması: