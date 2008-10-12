Skibbe'yle sorun yok



Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, teknik direktörleri Michael Skibbe ile ilgili şu anda bir sorun yaşamadıklarını söyledi.





Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, 103. kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen etkinliklerin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Polat, Skibbe'nin yardımcıları Ümit Davala ve Edwin Boekamp'ın görevlerinden alınmasıyla ilgili olarak,''Görülen lüzum üzerine böyle bir karar alındı. Skibbe ile ilgili şu anda bir sorunumuz yok. Ancak oradaki boşluğu muhakkak doldurmamız lazım. Bu anlamda futbol şubesindeki arkadaşlarımız, genel müdürümüz çalışmalarını sürdürüyor. Gelişmelerden sizi haberdar ederiz'' dedi.



Adnan Polat, takımın başına geçmesi için Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim ile görüşüldüğü yönündeki iddiaların sorulması üzerine de ''Ben futbol ile ilgili konuları konuşmak istemiyorum. Futbol şubesinden gerekli bilgileri alırsınız'' derken, ''Skibbe'nin yeni yardımcıları belli mi'' sorusuna ise ''Hayır'' yanıtını verdi.



Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen programa, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, yönetim kurulu üyeleri, Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, kulüp üyeleri ile çeşitli branşlardan çok sayıda sarı-kırmızılı sporcu katıldı.





Tevfik Fikret Salonu'nda başlayan etkiliklerde önce saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat bir konuşma yaptı. Polat, konuşmasına Galatasaraylılar'ın 103. kuruluş yıldönümünü kutlayarak başlarken, etkinliklere yoğun katılımın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.



Adnan Polat, Ali Sami Yen ve arkadaşlarının 103 yıl önce kurduğu Galatasaray Kulübü'nün bugün bir dünya markası haline geldiğini ve Türkiye'nin gururu olduğunu ifade ederek, ''Kulübümüzü buraya getiren rahmetli kurucumuz başta olmak üzere, kulübümüzün bu uzun yürüyüşünde emeği geçen herkese teker teker teşekkür etmek istiyorum. Ölenlere rahmet diliyorum. Onların dikmiş olduğu fidan bugün 103 yıllık bir çınar. Bu çınarı daha ileriye götürmek için de, ben daha önce seçimlerden sonra geldiğimde söz vermiştim, önünüzde bir kez daha söz vermek istiyorum. Galatasarayımız'ı mali, idari, sportif anlamda olduğu kadar, sosyal, kültürel anlamda da olması gereken yere, layık olduğu yere ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız'' dedi.



Galatasaray Kulübü'nün geçtiğimiz sezon çeşitli branşlarda kazandığı ve katılımcılara sergilenen kupaların, başarılarının göstergesi olduğunu belirten Polat, tekerlekli sandalye basketbol takımlarının Avrupa şampiyonu olarak kazandığı kupanın farklı bir öneme sahip olduğunu ifade etti.



Bu arada, etkinliklerden sonra bir basın mensubunun, kulübün eski başkanları Özhan Canaydın ve Faruk Süren'in kutlamalara katılmamasıyla ilgili sorusu üzerine Polat, ''Özhan Bey Altınoluk'ta, bu hava şartlarında gelmesi mümkün değil. Faruk Süren başkanımın da muhakkak kendisine göre mazereti vardır. Katılım geçmiş yıllara oranla çok daha fazlaydı. Aşırı yağış vardı ve trafik de yoğundu. O yüzden birçok kişi beni aradı ve ulaşamadığını söyledi. Gördüğünüz gibi 103. kuruluş yıldönümümüzde salon tıklım tıklım doluydu. Bütün Galatasaraylılar'ı, 103. kuruluş yıldönümü nedeniyle kutluyorum'' şeklinde konuştu.



Program çerçevesinde, en yaşlı kulüp üyesinin üstlendiği yaş kütüğüne 103. yıl plaketinin çakılması görevini, eski yöneticilerden, 1919 doğumlu Jerfi Fıratlı yaptı.



Ayrıca, kulüp üyeliğinde 50. yılını dolduran 10 üyeye berat ile madalyaları verildi.



Kupalar müzeye teslim edildi



Galatasaray Kulübü'nün çeşitli branşlardaki takımları ve sporcularının geride kalan yılda kazandıkları kupa ile ödüller, müzeye teslim edildi.



Programın gerçekleştiği salonda katılımcılara sergilenen kupalar, daha sora Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Mümtaz Tahincioğlu tarafından, Galatasaray Müzesi Müdürü Ali Oraloğlu'na teslim edildi.



Organizasyon, geleneksel Galatasaray pilavının yenilmesiyle sona erdi.

