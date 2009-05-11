Skibbe'ye şantajda 9 ay hapis

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Michael Skibbe'ye şantaj yapmakla suçlanan kadın polis, Düsseldorf Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada beraat ederken, sevgilisi bilerek çalıntı mal satın almak suçundan 9 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı.



Kadın polis ve sevgilisi, 2006 yılının aralık ayında Skibbe'nin otomobilinden bir cep telefonuyla özel fotoğraflarını çalmak, daha sonra da Skibbe'ye, 160 bin Avro ödememesi durumunda fotoğrafları yayınlayacakları şeklinde şantaj yapmakla suçlanıyorlardı.



Skibbe, şantaja boyun eğmiş gibi görünerek olayı polise bildirmiş, polis de düzenlenen bir operasyonla kadın polisi ve sevgilisini yakalamıştı.



Kadın polis ve sevgilisi mahkemede, telefonu kendilerinin çalmadıklarını, ancak çalıntı olduğunu bildikleri halde telefonu satın aldıklarını söylemişlerdi.



Mahkeme, kadın polisin yakalanmadan kısa bir süre önce şantaj yapmaktan vazgeçtiği şeklindeki ifadesini dikkate alarak, hakkında beraat kararı verirken, sevgilisini, bilerek çalıntı mal satın almak suçundan 9 ay tecilli hapis cezasına çarptırdı.

