T24 LogoT24 Logo
Spor

Skibbe'ye şantajda 9 ay hapis

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Skibbe'ye şantaj yapmakla suçlanan kadın polisin sevgilisi çalıntı mal satın almaktan 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

11 Mayıs 2009 03:00

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Michael Skibbe'ye şantaj yapmakla suçlanan kadın polis, Düsseldorf Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada beraat ederken, sevgilisi bilerek çalıntı mal satın almak suçundan 9 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı.

Kadın polis ve sevgilisi, 2006 yılının aralık ayında Skibbe'nin otomobilinden bir cep telefonuyla özel fotoğraflarını çalmak, daha sonra da Skibbe'ye, 160 bin Avro ödememesi durumunda fotoğrafları yayınlayacakları şeklinde şantaj yapmakla suçlanıyorlardı.

Skibbe, şantaja boyun eğmiş gibi görünerek olayı polise bildirmiş, polis de düzenlenen bir operasyonla kadın polisi ve sevgilisini yakalamıştı.

Kadın polis ve sevgilisi mahkemede, telefonu kendilerinin çalmadıklarını, ancak çalıntı olduğunu bildikleri halde telefonu satın aldıklarını söylemişlerdi.

Mahkeme, kadın polisin yakalanmadan kısa bir süre önce şantaj yapmaktan vazgeçtiği şeklindeki ifadesini dikkate alarak, hakkında beraat kararı verirken, sevgilisini, bilerek çalıntı mal satın almak suçundan 9 ay tecilli hapis cezasına çarptırdı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24