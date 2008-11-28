Skibbe'ye şantaj!..

Galatasaray Teknik Direktörü Micahel Skibbe'nin, geçen yıl bir polis tarafından şantaja uğradığı ortaya çıktı.



Kölner Express Gazetesinin, "Skibbe, şantajcıları yakalamaya yardım etti" manşetiyle verdiği habere göre, geçen yıl Velbert kentinde görevli bir kadın polis memuru, Skibbe'yi arayarak, eşiyle çekilmiş özel fotoğraflarını yayınlama tehditiyle 150 bin Avro (yaklaşık 300 bin YTL) istedi.



Haberde, geçen yıl Bayer Leverkusen'i çalıştırdığı dönemde, 14 aralıkta Beşiktaş ile yapılan UEFA kupası maçında Mercedes marka aracından cep telefonu, kredi kartları, navigasyon sistemi ve bazı yerlere giriş kartları çalınan Skibbe'nin bu olaydan yaklaşık 9 ay sonra bir kadın polis tarafından aranarak şantaja maruz kaldığı yazıldı.



Skibbe'nin bu nedenle polisi aradığı ve paranın teslim edileceği gün kadın memurun olay yerine gelmediği belirtilirken, aynı gün kadın memur ve ona yardımcı olan arkadaşının yakalandığı ifade edildi.



Düsseldorf Başsavcılığı da yaklaşık iki aydır gözaltında tutulan 26 yaşındaki kadın memurun, Skibbe'nin eşiyle çekilmiş fotoğraflarını, hırsızlar vasıtasıyla ele geçirmiş olabileceği ya da kendisinin çalmış olabileceği ihtimallerinin araştırıldığını bildirdi.



Bugün savcılıkta bulunması beklenen Skibbe'nin, Türkiye'de olduğu için ifade vermeye gelemediği ve davanın yakın zamanda açılacağı kaydedildi.

