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Spor

Skibbe'ye çıplak şantaj!

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Skibbe'ye çıplak fotoğraflarıyla şantaj yapıldı.

03 Mart 2009 02:00


Skibbe'ye çıplak fotoğraflarıyla şantaj yapıldı.

Alman Der Spiegel dergisinde yer alan habere göre, bir kadın polis ve arkadaşı Skibbe'ye çıplak fotoğraflarını yayınlayacakları tehdidiyle para sızdırdıkları ortaya çıktı. Polis ve arkadaşı Skibbe'ye şantaj yapmaktan perşembe günü mahkeme karşısına çıkıyor.

Skibbe'nin çıplak fotoğraflarının yayınlanmaması için şantaj yapan polis ve arkadaşına 150 bin euro para verdiği iddia ediliyor. Çıplak fotoğrafların bir cep telefonu kartına kayıtlı olduğu ve Skibbe'nin bu fotoğraflarla tehdit edildiği belirtildi. Skibbe Alman milli takımında yardımcı teknik direktörlük yaptığı sırada birlikte olduğu sevgilisiyle çekilen çıplak fotoğrafların hafıza kartına kayıt edildiği ortaya çıktı.

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