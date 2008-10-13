Skibbe'nin zorlu 22 günü



Galatasaray'da görevden alınması gündemde olan teknik direktör Michael Skibbe, 22 günlük süreçte zorlu bir dönemden geçecek. Sarı-kırmızılı takım bu dönemde Süper Lig ve UEFA Kupası grubunda birbirinden zorlu 6 sınava çıkacak.



Turkcell Süper Lig'in 6. haftasında Busaspor'a karşı alınan yenilgi ve geçtiğimiz günlerde teknik direktör Michael Skibbe'nin yardımcılarının gönderilmesiyle Galatasaray zorlu döneme sıkıntılı giriyor.



Sarı-kırmızılılar ilk olarak 19 Ekim pazar günü ligin lideri Trabzonspor'u, Ali Sami Yen'de ağırlayacak. Zirve yolunda büyük önem taşıyan bu mücadeleden 4 gün sonra 23 Ekim'de UEFA Kupası grubunda güçlü Yunan ekibi Olympiacos'u konuk edecek olan sarı-kırmızılı takım, ardından 26 Ekim'de Eskişehirspor deplasmanına gidecek.



Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında 2 Kasım tarihinde Gaziantepspor'la sahasında puan mücadelesi yapacak. UEFA Kupası grubunda 6 Kasım'da Portekiz'de Benfica karşısına çıkacak olan sarı-kırmızılı takım, sadece 3 gün sonra ezeli rakibi Fenerbahçe ile Şükrü Saracoğlu Stadı'nda kozlarını paylaşacak.



Galatasaray'ın 22 günlük süreçte oynayacağı bu maçlarda ortaya koyacağı performans teknik direktör Skibbe'nin de kaderini belirleyecek.



Galatasaray bu zorlu virajı başarıyla dönerse Michael Skibbe yeniden güven tazeleyecek. Aksi halde yardımcıları Ümit Davala ve Edwin Boekamp'ın ardından büyük olasılıkla Alman teknik adam da görevden alınacak.

