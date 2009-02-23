Skibbe'nin yerine Hagi



Galatasaray'da 5-2'lik Kocaelispor yenilgisi teknik direktör Michael Skibbe'yi koltuğundan etmek üzere... Maç sonrası yöneticiler Hagi ile bir araya gelirken, Rumen teknik adama resmi teklif yapıldı.



Turkcell Süper Lig'in 21. haftasında Kocaelispor'a sahasında 5-2 yenilerek hem tarihinin en ağır mağlubiyetlerinden birini alan hem de şampiyonluk yarışında önemli bir 3 puan daha bırakan Galatasaray'da yönetim, kötü gidişe 'dur' demek için harekete geçti.



Maç sonrası olağanüstü toplanan Galatasaray yönetim kurulu toplantısından erken çıkan Fubol AŞ Genel Müdürü Adnan Sezgin, futbol şubesi sorumlularından Haldun Üstünel ve Murat Yalçındağ, Polat Towers'ta George Hagi'yle bir araya geldi.







Bu görüşme yaklaşık 2 saat sürerken, Galatasaray yönetiminin eski futbolcu ve teknik çalıştırıcıları Hagi'ye teknik direktörlük görevi teklif ettiği öğrenildi.









Galatasaray yönetimi toplantıyı 'sır' gibi saklarken, Hagi'nin yöneticilere olumlu görüş bildirdiği öğrenildi.







Hagi'yle yöneticilerin görüşmesinin bitiminin ardından, yine Polat Towers'ta Adnan Polat ve teknik danışman Karl Heinz Feldkamp ile buluşan bu 3 yönetici, Hagi'yle yapılan görüşmenin detaylarını başkana anlattı.







Yaşanan bu gelişmelerin ardından, Adnan Polat ve yönetiminin gün içinde Michael Skibbe ile yolarını ayırarak Hagi'yi takımın başına getirmesi bekleniyor.

