Skibbe'nin endişeleri

Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, hafta sonunda oynayacakları Sivasspor maçının, futbol için uygun şartlarda yapılmayacağını belirtti.







Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, Sivas'taki saha ve hava şartlarının, güzel ve ilginç bir oyun için en uygun ortam olmadığını söyledi.



Skibbe, Galatasaray'ın yaptığı antrenmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, oradaki ortamın iyi futbol için uygun olmadığını belirterek, ''Tabii bu üzücü. Lig için çok önemli ve yüksek seviyede oynanması gereken bir maçın, bu şartlarda oynanması bizim ve diğer takım için iyi değil. Ama her iki takım da maalesef aynı şartlara karşı mücadele verecek'' dedi.



Özellikle savunmanın ortasında sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşandığının hatırlatılması üzerine, Alman çalıştırıcı, ''Her şeyden önce ikinci devrenin başlamasından dolayı sevinçliyiz. Bir yandan da cezalı ya da sakat oyuncularımız var. Ama şundan eminim ki, o mevkilerde oynatmak için gereken kişileri bulacağız. Ve bunun alternatifleri arasında Emre Aşık'ın yanında Mehmet Topal ve Hakan Balta var. Bu oyuncular, daha önce bu bölgelerde oynamışlar zaten'' şeklinde konuştu.



''ZORLU BİR DÖNEM OLACAK''



Skibbe, bir soru üzerine kendilerini zorlu bir dönemin beklediğini vurguladı.



Çok zorlu maçlar yapacaklarını dile getiren genç teknik adam, ''Bizim hedeflerimizden hiçbiri dağılmadı, 3 kulvarda da aynı şekilde duruyor. Bu hedeflerimize ulaşmak için muhakkak bir an önce sakat oyuncularımız takıma katılmalı. Hepsinden de kısa sürede takıma katılmalarını bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.



"SERVET SAKAT ANCAK..."



Skibbe, sakatlığı konusunda Servet ile henüz görüşmediğini, ancak bu oyuncunun omuzundaki sakatlığının henüz yüzde yüz geçmediğini belirtti.



Alman teknik adam, ''Ama Servet'i hepimiz tanıyoruz, bu konuda çok farklı bir insan. Bu yüzden şu an 'oynayamaz' diyemiyorum'' dedi.



Lincoln'ün fizik olarak önümüzdeki maçlar için hazır olduğunu kaydeden Skibbe, ''Bu, özel fizyoterapistinin faydalı olduğunu gösteriyor. Lincoln'ün Malatyaspor maçında dizine aldığı bir darbe var, ancak hafta sonuna kadar iyileşip oynayabileceğini düşünüyoruz'' diyerek sözlerini tamamladı.