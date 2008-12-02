Skibbe'nin Avrupa karnesi

UEFA Kupası 2. tur (B) Grubu'nda yarın Almanya'nın Hertha Berlin takımıyla karşılaşacak olan Galatasaray'da, teknik direktör Michael Skibbe, sarı-kırmızılı takımla Avrupa kupalarındaki 8. maçına çıkacak.



Galatasaray'ın başında Avrupa kupalarına Şampiyonlar Ligi'ndeki Steaua Bükreş karşılaşmalarıyla kötü bir başlangıç yapan Michael Skibbe, ardından UEFA Kupası'nda sahaya çıkılan 5 maçtan 4'ünü kazanıp, 1'inde yenildi.



Skibbe idaresinde sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi elemelerinde Rumen temsilcisi Steaua Bükreş ile İstanbul'da 2-2 berabere kaldığı mücadelenin ardından deplasmanda 1-0 yenilerek elenirken, önemli bir gelir kaybına uğradı ve Alman çalıştırıcının takımın başındaki geleceği de henüz sezon başından itibaren tartışılmaya başlanmış oldu.



UEFA KUPASI UĞURLU GELDİ



Şampiyonlar Ligi'nde yaşanılan hayal kırıklığı sonrası UEFA Kupası, Galatasaray takımına ve Alman teknik adama uğurlu geldi.



Galatasaray, 1. turdan itibaren dahil olduğu UEFA Kupası'nda, Metalist karşılaşmasına kadar oynanılan 4 maçı da kazanmayı bildi.



Sergilenen futbolla eleştiriler alınan maçlarda İsviçre ekibi Bellinzona'yı deplasmanda 4-3, İstanbul'da ise 2-1 yenerek tur atlayan sarı-kırmızılı ekip, 2. turda grup maçlarına da Ali Sami Yen Stadı'ndaki 1-0'lık Olympiakos galibiyetiyle iyi başlamayı bildi.



Michael Skibbe yönetiminde UEFA Kupası'nda Portekiz'in güçlü ekiplerinden Benfica'yı deplasmanda 2-0 yenen Galatasaray, ortaya koyduğu başarılı futbolla yurt içinde ve yurt dışında bu kupanın favorileri arasında gösterilmeyibaşardı.



Ancak Galatasaray, Metalist Kharkiv ile oynanan son maçta rakibine evinde 1-0 yenilerek gruptan çıkma şansını garantileyemedi.



Alman çalıştırıcı idaresinde Avrupa kupalarında toplam 7 maç yapan Galatasaray takımı, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Rakip filelere 11 gol gönderen sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 8 gol görmekten kurtulamadı.

